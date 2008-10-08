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Dünya

Putin artık judo eğitmeni

Rusya Başbakanı Putin, kutladığı 56'ncı yaş gününde ‘Judo’yu V.V.Putin’le öğrenin' adlı belgesel filmini tanıttı.

08 Ekim 2008 03:00

Rusya Başbakanı Vladimir Putin, kutladığı 56'ncı yaş gününde ‘Judo’yu V.V.Putin’le öğrenin' adlı belgesel filmini tanıttı.

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Belgesel filmin galasına yüksek dereceli Rus bürokratlar katıldı. Putin, Milletvekili Aleksey Levitski ile birlikte çektikleri film konusunda ilişkin, “Filmin adını koyarken reklam unsurundan yararlandık. Aslında belgesele bakanlar judonun sırlarını benden değil, gerçek ustalar olan Japon sporculardan, Rusyalı Dünya ve Olimpiyat Şampiyonlarından öğrenecekler. Esas mesele de budur” dedi.

Putin'in dövüşcü karakteri

Rusya'nın Judo ve Samba alanında ünlü antrenörü Anatoli Raklin de çocuk yaşlarından itibaren eğittiği Putin’in profesyonel sporcu özellikleri taşıdığını belirterek, “Bu öncelikle onun yeteneği ile değil, dövüşçü karakteri sayesindedir” diye konuştu. Avrupa Şampiyonu Rus Judocu Ruslan Kasımov da başbakanın ustalığının yüksek seviyede olduğunu ve seri el ve ayak hareketlerine sahip Putin’in eski Sovyet ekolünden geldiğini söyledi.

Dört bölüm bölgeselin birincisinde judonun tarihi ve üstünlüklerinden bahseden Rusya Başbakanı Putin, ikinci bölümde ise judodaki ustalığını sergiliyor. Belgeselin son iki bölümünde de Japon judo ustaları ve Rusyalı şampiyon sporcular gösteri yapıyorlar. Filmin tanıtımından sonra gazetecilerle sohbet eden Putin, “Judoyu mu yoksa sürekli yaptığı kayağı mı daha çok sevdiği” sorusuna karşılık “Dağ kızağı ile dinleniyorum, Judo ise bütün bir yaşamdır. Bu spor dalı ile 13 yaşımdan bu yana ilgileniyorum” dedi.

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