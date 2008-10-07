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Dünya

Putin: Artık heykelimi dikmeyin

Rusya Başbakanı Vladimir Putin, artık isminin caddelere verilmesini ya da heykelinin dikilmesini istemiyor

07 Ekim 2008 03:00

Rusya Başbakanı Vladimir Putin, artık isminin caddelere verilmesini ya da heykelinin dikilmesini istemiyor.

Belarus'a ziyaretinde Vladimir Putin'e eşlik eden sözcüsü Dimitry Petrov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin'in, birilerine baskı yapma hakkı ya da olanağı olmadığını belirtmesine karşın, adının caddelere verilmesini tercih etmediğini söyledi.

Sözcü, Putin'in, yalnızca caddelere isminin verilmesini yeğlememekle kalmayıp, heykelinin dikilmesi ya da ders kitaplarında fotoğraflarının yer almasını da istemediğini bildirdi.

Son olarak Çeçenistan'da 'taçlandırıldı'

Son olarak Çeçenistan'ın başkenti Grozni'deki bir caddeye Putin'in adı verilmişti.

Sovyetler Birliği döneminden beri adı "Zafer" olan caddeye Çeçen yönetimi tarafından, buradaki ayrılıkçı yönetimi devirmesi için Rus askerlerinin gönderilmesi talimatını veren Putin'in adı verilerek, caddenin adı "Prospekt Putina" olarak değiştirilmişti.

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