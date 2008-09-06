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Dünya

Putin artık 'en seksi' değil

Rusya Başbakanı Putin, 'Sex & The City' dergisinin ‘en seksi politikacılar’ sıralamasında birinciliği kaptırdı

06 Eylül 2008 03:00

Vanity Fair’in ‘Dünyayı Yöneten 100 kişi’ listesinde 1 numara olan Rusya Başbakanı Vladimir Putin, Rusya’daki “Sex & The City” dergisinin ‘en seksi politikacılar’ sıralamasında birinciliği kaptırdı

>> Putin şimdi de kaplan vurdu

Tişörtünü çıkarıp balık avlarken, ormanda kaplan uyuştururken çekilen görüntüleriyle Rus kadınlarını etkileyen, geçtiğimiz hafta içinde de Vanity Fair dergisinin “Dünyayı Yöneten 100 kişi” listesinde 1. sırada yer alan Rusya Başbakanı Vladimir Putin, “Rusya’nın en seksi politikacısı” unvanını eski bir muhalefet liderine kaptırdı.
 

Boris Nemtsov

Rusya’da yayımlanan “Sex & The City” dergisinin ülkenin en seksi politikacıları sıralamasında ilk sırayı eski muhalefet lideri Boris Nemtsov alırken, Putin ikinci olabildi.

AP ajansı, “Vladimir Putin’in maço görüntüleri ona çok sayıda Rus kadın hayran kazandırdı ama bir dergiye göre bu onu ülkenin en seksi politikacısı yapmaya yetmiyor... Putin’in kendi ülkesinde herhangi bir yarışı kaybetmesine pek sık rastlanmıyor” diye yazdı.

‘İyi bir haber ama’

Dergiye ayakları çıplak halde yatakta oturarak poz veren Boris Nemtsov, ülkenin en seksi siyasetçisi seçilmesiyle ilgili olarak, “Bu iyi bir haber ama ben pek ciddiye almıyorum” dedi.

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