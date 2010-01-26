Putin aracının sırrı

T24 - Rusya'da hükümet otomotiv pazarını canlandırmaya çalışırken, Başbakan Putin, ithal arabaların Rus yapımı arabalardan çok daha iyi olduğunu itiraf etti.
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adlı sitenin haberine göre, Rusya'ya bağlı Çuvaşistan Cumhuriyeti'ndeki bir üniversitede öğrencilerle sohbet eden Putin, Lada Niva marka cipine Opel motoru takdırdığını gizlemezken, gerekçesini ise şöyle açıkladı:
RBC ajansının haberine göre Putin, Çuvaşistan Devlet Üniversitesi'nde öğrencilerle yaptığı sohbette otomobilinden bahsetti. Geçen sene aldığı Niva model cipine Opel motoru takılı olduğunu söyleyen Putin, “Niva iyi bir araba, Rusya'nın yollarına çok uygun, özellikle kırsal kesimde, dağlarda ve kış şartlarında kullanmak için elverişli. Ama, arabamda Opel motoru olduğunu gizlemeyeceğim. Çünkü daha güçlü” dedi.
Niva model otomobillerin kriz döneminde otomotiv sektörünün yaşadığı zorlukları çabuk atlattığını söyleyen Putin, “Niva satışları Batı Avrupa'da artışta. Avtovaz'ın üretimindeki durgunluk sürüyor, ama Niva'nın satışları iyi” dedi.
Geçen sene satın aldığı Niva model cipini Soçi'deki rezidansında gazetecilere tanıtan Putin, Anadolu Ajansı kameramanı Fuad Abbasov`a deneme sürüşü yaptırmıştı.