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Dünya

Putin Ankara'nın telefonlarına çıkmadı

Türkiye'nin savaşı bitirme çabalarına Rusya soğuk kaldı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Gürcü lider Şaakaşvili’ye ‘Krizi derinleştirmeyin’ dedi. Bölgedeki T

11 Ağustos 2008 03:00

Rusya ile Gürcistan arasındaki savaştan doğrudan etkilenen Türkiye, gerilimin tırmanmaması için Rusya ve Gürcistan nezdinde temaslarını yoğunlaştırdı ancak Rusya’dan umduğu işbirliğini bulamadı. Başbakan Tayyip Erdoğan Rusya Başbakanı Vladimir Putin ile görüşemedi.

Radikal Gazetesi'nin haberine göre, Rusya’nın soğuk tavrının “Türkiye’nin Osetya sorununda Gürcistan’ı cesaretlendirip, askeri destek vermesinden” kaynaklandığı ileri sürüldü. Dışişleri Bakanlığı’nda oluşturulan kriz merkezi dün savaştan etkilenen vatandaşlarını Azerbaycan üzerinden ülkeden çıkarma ve Gori kentindeki yaralılara ve saldırı mağdurlarına Kızılay yardımlarını göndermek için çalıştı.

Dışişleri’nde kriz masası
Gürcistan-Rusya krizini yakından takip eden Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ertuğrul Apakan ve yardımcısı Büyükelçi Ünal Çeviköz, dün pazar gününü kriz masasıyla tam mesai yaparak geçirdi. Kriz masası, ‘krizin derinleşmesini önleyecek siyasi girişimler, yardım faaliyetleri ve Türklerin tahliyesi’ gibi konularda çalıştı. 

‘Sayın Lavrov çok yoğun’
Başbakan Tayyip Erdoğan, tatile çıkmadan önce Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev ya da Başbakanı Vlademir Putin ile görüşmeye çalıştı. Sonuç alamayan Erdoğan, Gürcistan Devlet Başkanı Şaakaşvili ile telefonla yaptığı görüşmede krizin derinleşmesini önleyecek adımlar atmalarını istedi. Lavrov ile görüşmek isteyen Dışişleri Bakanı Ali Babacan da düne kadar Moskova’dan “Sayın Lavrov haliyle çok yoğun ve çok sayıda görüşme yapmak isteyen var. Sizi arayacak” yanıtını aldı.
Sabah saatlerinde Gürcistan Dışişleri Bakanı Tkeşelaşvili ile görüşen Babacan, öğleden sonra da Lavrov ile görüşme şansı yakaladı. Babacan’ın itidal çağrısı yaptığı ve ‘masada yüz yüze görüşerek çözün’ önerisinde bulunduğu Lavrov’dan Osetya’daki Türk gazetecilerin mağdur edilmemesi için devreye girmesini istedi

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