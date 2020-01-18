Putin, anayasa değişikliğine gidiyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Anayasa'da bazı değişikleri içeren paketi Federal Meclis'e sundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından, Rusya Federasyonu Anayasası'ndaki bazı değişiklikleri içeren kanun teklifleri Federal Meclis'e sunuldu.

Rusya'daki bazı siyasi yorumcular tarafından bu değişiklik paketi, 1993 yılında kabul edilen anayasa için bu zamana kadarki en etkili değişiklik paketi olduğu ifade edildi.

Putin'in teklif ettiği maddeler şu şekilde: