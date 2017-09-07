Putin: 'Akıllılar' müdahale etmezse, Washington'la uzayda iş birliğine hazırız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Doğu Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmada, “ABD'deki ‘akıllılar' müdahale etmezse, Moskova'nın Washington'la uzay alanında iş birliğine hazır olduğunu” ifade etti.

Doğu Ekonomik Forumu'nun 2. gününde konuşan Putin, Rusya'nın Uzak Doğu Bölgesi'nin gelişimiyle ilgili açıklamalar yaptı.

Sputnik'te yer alan habere göre, bölgede yeni bir Rus uzay üssünün faaliyete geçtiğini belirten Putin "Uzay üssünden ilk füze fırlatma işlemleri gerçekleştirildi. İleriki yıllarda bu üssün Rusya'nın ilk gerçek büyük çapta sivil uzay üssü olması yönünde hareket edeceğiz. Bu üsten hareket ederek insanlı uçuşlar, uzay araştırmaları gerçekleştirilecek. Bunu ABD ile yapmayı planlıyoruz. Tabii ABD'nin farklı yapılarındaki ‘akıllılar' müdahale etmezse" dedi.

Putin, bu yönde çalışmalar için gözlenen bir ilgi olduğunu belirterek, 2030'da Mars'ın incelenmesi konusunda iş birliğine ilgi duyulduğunu belirtti.

“Hem Doğu hem Batı ile iş birliğine hazırız”

Putin, özellikle de Uzak Doğu Bölgesi'nin geliştirilmesi konusunda hem Doğu hem de Batı'dan partnerlerle iş birliğine hazır olduklarını da söyledi.

Putin "Pasifik Okyanusu'nun Doğu kıyısından da Batı kıyısından da tüm partnerlerle yatırım, ticaret ve finansal bağlarımızı geliştirmeye hazırız. Özellikle de Uzak Doğu Bölgesi'ndeki yatırım fırsatları gerçekten çok fazla" dedi.

Putin, bölgeye yeni yatırımcıların gelmesi için çalıştıklarını ve küresel pazarları keşfetmeye hazır olan şirketlere destek vermeye hazır olduklarını da belirtti.