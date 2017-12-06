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Dünya

Putin: Aday olursam destekleyecek misiniz?

Siyamend Kaçmaz, Moskova, 6 Aralık, (DHA)- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2018’deki devlet başkanlığı seçimlerine katılıp katılmayacağıyla ilgili kısa süre sonra açıklayacağını söyledi

06 Aralık 2017 20:28

Siyamend Kaçmaz, Moskova, 6 Aralık, (DHA)- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2018’deki devlet başkanlığı seçimlerine katılıp katılmayacağıyla ilgili kısa süre sonra açıklayacağını söyledi. Putin’in “Eğer aday olma kararı alırsam, bu kararı destekleyecek misiniz?” sorusu aday olacağı ihtimalini güçlendirdi.

Moskova’da katıldığı ‘Rusya’nın Gönülleri’ ödül töreninde konuşan Putin, “Bu kararın kısa süre içinde alınması gerektiğini biliyorum ve öyle de olacak. Bu konudaki kararımı verirken bugünkü konuşmalarımızı ve gönüllülerin tepkisini göz önünde bulunduracağım” dedi.

“Büyük sorumluluk”

Devlet başkanlığına adaylık kararının herkes için büyük sorumluluk gerektiren bir karar olduğunu da kaydeden Putin, “Bu nedenle karar alırken tek motif, ülkemizdeki insanların yaşamlarını iyileştirme ve ülkemizi gelecekte daha güçlü yapma hedefi olabilir” ifadelerini kullandı.

“Destekleyecek misiniz?”

Belirlenen hedeflere ancak halkın güveni ve desteğiyle ulaşabileceklerini de söyleyen Rus lider, törene katılanlara, “Eğer aday olma kararı alırsam, sizler ve manevi olarak size yakın kişiler bu kararı destekleyecek mi?” diye sordu. Katılımcılar yüksek sesle “Evet” yanıtını verdi.

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