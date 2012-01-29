Putin acı sırrını açıkladı: Abimi naziler öldürdü

T24 - Mart ayındaki seçimlere hazırlanan Rusya Başbakanı Vladimir Putin hiç tanımadığı ağabeyinin Leningrad kuşatması sırasında Naziler tarafından ailesinden alınarak öldürüldüğünü anlattı.



Ailesini basından gizleyen, kızlarının dahi görüntülenmesine izin vermeyen Rusya Başbakanı Vladimir Putin, ilk defa özel hayatından bahsetti. Putin kendisinden 12 yaş büyük kardeşinin Nazi kuşatmasında hayatını kaybettiğini anlattı. İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi birlikleri tarafından St Petersburg, o zamanki adıyla Leningrad kuşatmasından kurtuluşun 68. yıldönümünde Putin, burada hayatını kaybedenlerin gömüldüğü toplu mezarlık Piskaryovskoye’yi ziyaret etti. Putin burada hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve askerlere yaptığı konuşmada bugüne kadar hiç bilinmeyen büyük sırrını açıkladı ve kardeşinin de bu kuşatma sırasında öldüğünü söyledi.

1 yaşındayken ailesinden alındı



1941’de Putin’in kardeşi henüz 1 yaşındayken annesinden alındı. Bebek, ailelerinden alınan diğer çocukların yanına götürüldü, yaklaşık bir sene sonra da Putin ailesine, bebeklerinin öldüğü haberi verildi. Bebeğin ölüm nedeninin difteri olduğu tahmin edilirken nereye gömüldüğü ise aileye hiç söylenmedi. “Hayatımda hiç görmediğim kardeşimin nereye gömüldüğünü de bilmiyorum. Belki de buradadır” diyen Rusya Başbakanı’nın açıklamalarının ardından kuşatma sırasında ölenlerin adlarının tutulduğu listeyi inceleyen Rus haber sitesi Fontanka.ru açıklamalardan yola çıkarak yaptığı araştırma sonucunda listede 1940 doğumlu ve 1942’de hayatını yitiren Viktor Vladimirovich Putin adına rastladı. Bu inceleme sonucunda Putin’in de tahmin ettiği gibi kardeşinin bu kuşatma sırasında hayatını kaybedenlerin büyük bölümüyle birlikte Piskaryovskoye’ye gömüldüğü ortaya çıktı.

Tek çocuk olarak büyüdü



Kardeşinin ölümünden 10 yıl sonra 1952’de dünyaya gelen Putin, ailenin üç çocuğu içerisinde hayatta kalmayı başarabilen tek çocuk oldu. Daha önce anne ve babasından çok az bahseden Putin, “First Book” adlı kitapta “annesinin kuşatma sırasında açlıktan ölme raddesine gelerek bilincini kaybettiğini” anlatmış, bir başka açıklamasında da “babasının katı, prensip sahibi bir komünist olduğunu, annesinin kendisini gizlice vaftiz ettirdiğini” söylemişti.

İki yılda 600 bin kişi öldü



İkinci Dünya Savaşı’nda St. Petersburg’u alma amacıyla Nazi ordusu kenti 1941’de kuşatmıştı. Çetin geçen 1942 kışında kuşatma yüzünden kişi başına günlük sadece 125 gram gıda verilebilir duruma gelinmiş, insanlar açlıktan ölmeye başlamıştı. 1943 yılı Ocak ayında kuşatma kırılırken 27 Haziran 1944’te tamamen kaldırıldı. Kuşatma sırasında bombardıman ve açlık yüzünden ölenlerin sayısının 600 bin ila 1.5 milyon arasında olduğu tahmin ediliyor.