Putin: ABD'nin Suriye'den çekildiğine dair bir emare yok

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geleneksel yıl sonu basın toplantısı için Rus ve dünyadan gazetecilerle bir araya geldi. Son günlerde tartışılan, ABD'nin Suriye'den çekilme kararını değerlendiren Putin, "ABD'nin Suriye'den çekildiğine dair bir ibare yok" dedi.

Putin, ABD Başkanı Donald Trump'la IŞİD'in yenildiğine dair yorumunda hemfikir olduğunu belirtti. "IŞİD'in Suriye'de yenildiği konusunda Trump ile genel olarak aynı fikirdeyim. Fakat IŞİD militanlarının yeniden gruplanması riski hâlâ korunuyor. ABD askerlerinin Suriye'den çekileceği konusunuysa bilmiyorum. Biz henüz herhangi bir geri çekilme belirtisi görmüyoruz. ABD daha öncede defalarca Afganistan'dan çekileceğini söylemişti fakat hala oradalar" diye konuştu.

ABD ordularının Suriye'de bulunmasının meşru olmadığını belirten Putin, "Suriye devleti ya da Birleşmiş Milletler'in kararı ya da daveti olmadan orada bulundular. Bizse Suriye'nin davetiyle oradaydık. Bu yüzden çekilme kararının doğru olduğunu düşünüyorum" dedi.

Toplantıda ekonomiden iç ve dış siyasete, pek çok konuda değerlendirmede bulundu.

"Türkiye'nin Suriye'deki çıkarlarına saygı duyuyoruz"

Rusya lideri Putin, Atatürk hakkında yöneltilen bir soru karşısında, "Atatürk, Rusya'nın dostuydu. Bu bizim için çok değerli" dedi.

"Atatürk, modern Türkiye'nin kurucusu" diye devam eden Putin, Türkiye ile şu anki ilişkilere dair şunları söyledi:

"Türkiye'nin, NATO üyesi olmasına karşı benimsediği bağımsız dış politikaya değer veriyoruz. Bunun bu şekilde devam edeceğini umuyoruz.Türkiye'nin Suriye'deki çıkarlarına saygı duyuyoruz. Türk partnerlerimiz de Suriye'de yaptığımız işbirliği kapsamında uzlaşılara hazır."

"Poroşenko vatandaşlarını ölüme yolladı"

Ukrayna krizine yönelik gelen soru üstüne Putin, "Poroşenko oylarını yükseltmek için Ukraynalıları Kerç'e ölüme yolladı" dedi.

Putin, Ukrayna krizine ilişkin olarak daha önce Poroşenko'nun oylarını yükseltmek için bu adımı attığı söylemişti. Putin bu sözlerini yineledi "Bu krizi yaratarak oylarını az da olsa yükseltti" dedi.

Toplantının gerçekleştiği mekana Ukrayna bayrağı getiren bir gazetecinin sorusunu alan Putin, "Skandal mı çıkarmak istiyorsunuz? Lütfen buyurun" ifadelerini kullandı.

"Silah kontrol sistemi çökmekte"

Putin, nükleer savaş tehdidi hakkındaki bir soruya şu yanıtı verdi:

"Nükleer savaş tehdidi şu anda gerçekten de Soğuk Savaş döneminde olduğundan daha az ciddiye alınıyor. Fakat bu tehdit gerçekte daha az şiddetli hale gelmedi. Dünyada silah kontrolü için kurulan sistemin çökmekte olduğu gözleniyor."

ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesi hakkında da "Bu anlaşmadan çekilmenin sonuçlarını şimdiden kestirmek zor" açıklamasında bulundu.

"Rusya'da sosyalizm mümkün değil"

Rusya'da sosyalizm yeniden kurulur mu sorusuna Putin'in yanıtı "mümkün değil" oldu.

Evlilik sorusuna esprili yanıt

Toplantı sırasında bir muhabir'in ne zaman evleneceksiniz sorusu üzerine Putin, "Şuna bakın, evli olduğu için benim de kendisi gibi olmamı istiyor. Düzgün bir insan olarak, bunu bir gün yapmam (evlenmem) gerekecek." açıklamasında bulundu.

"Dünyanın en büyük 5 ekonomisinden biri olmalı"

Devlet Başkanı'na Rusya'nın durgun ekonomik gidişatı sorulduğunda, Rusya'nın yeni bir ekonomik lige girip dünyanın büyük ekonomileriyle yarışacak konumda olması gerektiğini söyledi. Bunun gerçekleşeceğine inandığını ve en büyük 5 ekonomiden biri olabileceklerini ekledi.

"Suriye'nin anayasa komisyonu son aşamasında"

Putin, Suriye'nin yeni anayasasını yazacak komisyona ilişkin şunları söyledi:

"Anayasa komisyonu kurulması için yapılan çalışmaların son aşamalarına geldiğimize inanmak istiyorum. Rusya, Türkiye, Fransa ve Almanya olarak İstanbul'da buluştuğumuzda anayasa komisyonunun kurulması için yapabileceğimiz her şeyi yapmak konusunda anlaştık. Rusya bunun gerçekleşmesi için kendi payına düşeni yaptı. Komisyonda yer alacak kişilerin listesi üzerinde (Suriye Devlet Başkanı Beşar) Esad ile tamamen uzlaşmış durumdayız. Listede yer alan herkes konusunda hoşnut olmasa da Esad yine de bu listeyi kabul etti. İran ve Türkiye de kabul ettiklerini söyledi."

"Atatürk, modern Türkiye'nin kurucusu"

Rusya lideri Putin, Atatürk hakkında yöneltilen bir soru karşısında, "Atatürk, Rusya'nın dostuydu. Bu bizim için çok değerli" dedi.

"Atatürk, modern Türkiye'nin kurucusu" diye devam eden Rus lider, Türkiye ile şu anki ilişkilere dairse şunları söyledi:

"Türkiye'nin, NATO üyesi olmasına karşı benimsediği bağımsız dış politikaya değer veriyoruz. Bunun bu şekilde devam edeceğini umuyoruz. Türkiye'nin Suriye'deki çıkarlarına saygı duyuyoruz. Türk partnerlerimiz de Suriye'de yaptığımız işbirliği kapsamında uzlaşılara hazır."

"Dünyayı yönetmeye çalışanların nerede olduğunu biliyoruz"

Wall Street Journal muhabirinin, "Batı, Rusya'yı tehdit olarak görüyor. Gerçekten de dünyayı yönetmek istiyor musunuz?'" sorusuna önce esprili bir dille, "Tabi ki" yanıtını veren Putin, şöyle devam etti:

"Dünyayı yönetmeye gelirsek, bunu yapmaya çalışanların nerede olduğunu biliyoruz. Fakat bunu yapmaya çalışanlar Moskova'da değil."

Putin şunları da sözleri ekledi: "Rus tehdidi, Batı toplumumun istediklerini yapmak için uydurduğu bir yafta. Zira bunun için bir dış tehdit gerekiyor. Dış politikamızın ana amacıysa, denk güçler arasında denk bir güç olarak, uluslararası arenada hak ettiğimiz yerde olabilmek için ileriye doğru hareket etmek."