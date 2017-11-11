Putin: ABD'nin Rus medyasına karşı tavrı ifade özgürlüğüne saldırı

Rus parlamentosunun ABD'nin Rus medyasına yönelik tedbirlere tepkiyi değerlendirmesini anlayışla karşıladığını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yanıtın ‘ayna' niteliğinde olacağını kaydetti.

Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nin ardından basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Putin, "ABD'nin medyamıza saldırısı, hiç şüphesiz ifade özgürlüğüne saldırıdır. Hayal kırıklığına uğradık" dedi.

Sputnik'in haberine göre, Rus parlamentosunda yanıt tedbirlerin değerlendirildiğinden haberdar olduğunu söyleyen Putin, "Halihazırda (Rus parlamentosunun alt kanadı) Devlet Duması'nda yapılan tartışmalar belki biraz sert ama doğal, çünkü temsili makamlar düzeyinde sıkça sert açıklamalar, aşırı yorumlar ve sıkı teklifler yapılıyor" ifadesini kullandı.

Rus lider, "Ama mutlaka bir yanıtı biçimlendireceğiz ve bu yanıt ayna niteliğinde olacak" açıklamasını yaptı.