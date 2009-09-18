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Dünya

Putin, ABD'nin füze kalkanı kararından memnun

Rusya Başbakanı Vladimir Putin, ABD'nin füze kalkanı projesini askıya almasının olumlu bir karar olduğunu söyledi.

18 Eylül 2009 03:00

Rusya Başbakanı Vladimir Putin, Rusya'nın Karadeniz sahilindeki Soçi kentindeki Ekonomik Forum'da yatırımcılara yaptığı konuşmada, ABD'nin füze kalkanını askıya almasıyla ilgili kararını olumlu bulduğunu belirterek, Washington'ın Moskova'ya karşı başka jestler yapmasını beklediğini de kaydetti.

ABD'nin Rusya, Kazakistan ve Belarus'un Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) üyeliğini desteklemesini de beklediğini belirten Putin, "Bu (füze kalkanı) doğru ve cesur kararı, Rusya'ya yüksek teknoloji transferiyle ilgili kısıtlamalarla Rusya, Kazakistan ve Belarus'u katarak DTÖ'nün genişlemesinin de aralarında bulunduğu diğer kararların izlemesini umuyoruz" dedi.

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