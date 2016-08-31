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Dünya

Putin ABD'de tutuklandı

Rusya Devlet Başkanı'yla aynı ismi taşıyan adam, memura direnme suçlarından hakim karşısına çıktı

31 Ağustos 2016 17:58

ABD'de Florida eyalet polisi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le aynı adı taşıyan 48 yaşındaki birinin tutuklandığını açıkladı.

NTV'nin haberine göre, bir süpermarkete giren 48 yaşındaki Vladimir Putin, marketten ayrılmak istemeyince çalışanlara bağırmaya başladı.

21 Ağustos tarihinde tutuklanan Putin, izinsiz girme ve memura direnme suçlarından hakim karşısına çıktı.

Tutuksuz yargılanmasına karar verilen Putin'in ilk başta adını vermek istemediği belirtildi. Yargılanmasına devam edilen Putin'in ceza alıp almayacağı Eylül ayında yapılacak duruşmada kesinleşecek.

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