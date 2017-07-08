Putin: ABD, Suriye'de Kürt oluşumlara silah sağlama konusunda bizim çok önümüzde

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, G20 kapsamında gittiği Hamburg'da ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı görüşmesini değerlendirdi. "ABD'nin Suriye yaklaşımı artık daha pragmatik" yorumunda bulunan Putin, Suriye’de bundan sonra çatışmasızlık bölgelerine odaklanacaklarını söyleyerek, “Ve bunu Türkiye’siz yapamayız” dedi.

G20 zirvesi kapsamında liderlerle ikili görüşmeler yapan Rusya Devlet Başkanı Putin değerlendirmelerde bulundu. Putin, "ABD'nin Suriye yaklaşımı artık daha pragmatik. Putin ateşkes uzlaşısı da bu değişen yaklaşımın sonucu" ifadelerini kullandı.

Putin'in açıklamasından satır başları şöyle:

“Merkel, iklim konusunda bizimle uzlaşmaya varmayı başardı”

Merkel, ABD'nin pozisyonu ile ilgili olarak iklim konularında bizimle uzlaşmaya varmayı başardı.

G20 zirvesinin ana konularından birileri kara para aklama, vergi kaçırma, terörle mücadeleydi.

Rusya, G20 zirvesinde dijital ekonomi ve siber güvenliğin genel kuralları konularındaki fikirlerini sundu.

G20 forumu yararlı ve ekonominin dengelenmesi konusunda katkı sunacak.

“Trump karşısındaki kişiyi hızlı analiz ediyor”

Trump ile özel bir ilişki kurdum, ABD Başkanı karşısındaki kişiyi makul bir şekilde algılıyor, hızlı analiz ediyor. Trump TV'de göründüğünden çok farklı biri.

ABD ile Rusya siber güvenlik alanında ortak çalışma grubu kuracak

Rusya ve ABD spekülasyonları önlemek için siber güvenlik alanında ortak çalışma grubu kuracak.

Rusya'nın ekonomisinin gelişiminin önünde olumsuz meyiller bulunmuyor.

G20 zirvesinin konuları son derece önemli ve pratik bir yansıması var.

Trump Hamburg'daki görüşmemizde Rusya'nın ABD'deki seçimlere ‘müdahale' konusunda birçok kez soru sordu, verilen yanıtlara kulak verdi.

Trump, Rusya'nın seçimlere müdahale etmemiş olması ile ilgili gerekçelerimizi dinledi ve kabul etti.

Trump hakkında: Eğer ilişkilerimizi Hamburg'daki görüşmedeki gibi kurarsak Rusya ile ABD arasında işbirliği sağlamış oluruz.

“Ukrayna ile ilişkilerin bir an önce düzelmesini istiyoruz”

Rusya ve Ukrayna halklarının çıkarları örtüşüyor, ancak aynı şey Ukrayna yönetimi için söylenemez.

Rusya, Ukrayna'daki durumun ve bu ülkeyle ilişkilerin bir an önce düzelmesini istiyor.

ABD'nin Ukrayna sorunu ile ilgili özel temsilcisi, tüm taraflarla temas halinde olacak

Rus muhalif Navalniy hakkında: Başkanlar seviyesindeki diyalog, sadece gerçekçi bir gündem sunabilecek olan kişilerle kurulabilir.

Rusya, Almanya'daki seçimlere müdahale etme niyetinde değil.

Putin, 'Rusya ile ABD ilişkilerinin Trump ile görüşmesinden sonra krizden çıkarılması başarılır mı?' sorusuna, "Bunu umuyorum, belli bir takım ilerlemeler kaydedildi" yanıtını verdi.

“ABD, Suriye'de Kürt oluşumlara silah sağlama konusunda bizim çok önümüzde”

Suriye Devlet Başkanı'nın (Beşar Esad) geleceğini, ABD yönetiminin isteklerinden bağımsız olarak Suriye halkı belirlemeli.Putin: Kürtlere silah teslimatları bakımından ABD, Rusya'dan çok daha önde

Kürt sorununa gelince, bu çok geniş ve çok taraflı bir konu. Biz, birçok Kürt oluşumu ile temas halindeyiz ve bunu gizlemiyoruz. Ancak söz konusu oluşumların eylemleri için silah sağlama konusunda ABD'li meslektaşlarımız, bizim çok önümüzde. Bu konuda bize göre çok daha büyük çalışmalar yaptılar.

“Türkiye'nin desteği olmadan hayata geçirilmesi mümkün değil”

Suriye'deki gerilimi azaltma bölgeleri, ülkenin bütünlüğünü sağlayacak sahaların prototipi olmalı.

Suriye'deki gerilimi azaltma bölgeleri ile ilgili ön çalışmaların kabul edilmesini bekliyoruz, tüm bunların Türkiye'nin desteği olmadan hayata geçirilmesi mümkün değil.

“ABD'den gaz sevkiyatının maliyeti Rusya'nın fiyatlarının karşılaştırılmayacak kadar üzerinde”

ABD'den Avrupa'ya gaz sevkiyatının maliyeti, Rusya'nın fiyatlarının karşılaştırılmayacak kadar üzerinde. Rusya, rekabette üstünlük sağlamayı bekliyor.

G20 zirvesinde terörle mücadele konusunda yapılan açıklamaya prensip itibarıyla itirazlar olmadı.