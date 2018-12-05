Putin: ABD silahsızlanma anlaşmasından çekilirse yanıt veririz

ABD ve Rusya arasında ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı (INF) ihlal etmekle suçladığı Rusya'ya ültimatom vermesi sonrasında söz düellosu devam ediyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ABD'nin orta menzilli silahlar anlaşmasından çekilmesi halinde Rusya'nın da buna karşılık vermesi gerekeceğini söyledi. Putin televizyonda yayınlanan konuşmasında, Moskova'nın anlaşmanın ıskartaya çıkmasına karşı olduğunu söyleyerek, ABD'nin bu anlaşmadan çıkma kararını çok önceden verdiğini kaydetti. Putin ABD'nin Rusya'ya yönelik ihlal suçlamasını anlaşmadan çıkmak için bahane olarak kullandığını savundu. Rusya Devlet Başkanı ABD'nin orta menzilli füze üretmeye başlaması halinde, Rusya'nın da bunu yapacağını kaydetti.

Kuzey Atlantik İttifakı NATO Dışişleri Bakanları buluşmasında orta menzilli silahlar anlaşmasının Rusya tarafından ihlal edilmesi ele alındı.

NATO ABD'yi destekliyor

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo NATO buluşmasında bakanlara ABD'nin Rusya'nın ihlallere devam etmesi ve 9M729 tipi seyir füzelerini kaldırmaması halinde anlaşmadan 60 gün içerisinde çekileceğini söyledi. NATO dışişleri bakanları ortak bir açıklama yayınlayarak ABD'nin anlaşmaya uyduğunu belirterek, sorumluluğun Rusya'da olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump ekim ayında Rusya'nın 9M729 tipi yeni seyir füzeleri (cruise missile) üslendirmesi nedeniyle Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekilmeyi planladıklarını duyurmuştu. 1987 yılında Sovyetler Birliği ile ABD arasında imzalanan INF anlaşması karada üslendirilen 500 ila 5 bin 500 kilometre menzilli balistik füzelerin tasfiyesini öngörüyor. Bu silahların üretimi ve denenmesi de anlaşmayla yasaklanıyor. NATO'ya göre Rus füzelerinin tespit edilmesi zor ve Avrupa'daki şehirleri uyarı olmadan vurabilecek kapasitede.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada ABD'nin anlaşmadan çekilmek konusunda niyetini gösteren resmi bildirimi alındığı belirtilmiş, sözcü Maria Zakharova "Temelsiz suçlamalar tekrarlanıyor" demişti ve "Amerika'nın bu pozisyonunu destekleyecek herhangi bir kanıt sunulmuyor" diye eklemişti.

Reuters,AP/SSB

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