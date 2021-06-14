Putin: ABD, siber saldırıların arkasında Rusya olduğuna dair bir kanıt sunmadı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin siber saldırıların arkasında Rusya'nın olduğuna dair bir kanıt sunmadığını söyledi.

Reuters'ta yer alan habere gör,e Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in NBC kanalına verdiği mülakattan aktarılan bölümde, ABD'nin siber saldırıların arkasında Rusya'nın olduğuna dair açıklamalarına yanıta yer verildi.

Putin, ABD'nin iddialarını "absürt" olarak niteledi ve Moskova'nın saldırılardan sorumlu olduğuna dair bir kanıt sunulmadığını söyledi.

ABD'de son aylarda çeşitli tesislere yönelik siber saldırılar düzenlendi. Saldırılardan biri bir et işleme merkezine diğeri ise ülkenin en büyük boru hatlarından birine yönelik düzenlendi. Washington, yüksek profilli siber saldırıların arkasında Rusya'nın olduğunu söylerken ABD Başkanı Joe Biden, 16 Haziran'da Cenevre'de Putin'le yapacağı görüşmede bu konunun gündeme geleceğini belirtti.