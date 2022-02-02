Putin: ABD, Rusya'nın güvenlik garantilerine ilişkin tekliflerinin temel noktalarını görmezden geldi

Rus lider, “Bilindiği üzere bize NATO bloğunun altyapısını bir karış dahi doğuya kaydırmama sözü verildi. Bunu herkes iyi biliyor. Bugün NATO'nun nerede olduğunu görüyoruz, Polonya’da, Romanya’da, Baltık ülkelerinde” ifadelerini kullandı.

"Rusya, ABD ve NATO'nun güvenlik garantileri konusundaki yanıtlarını dikkatle inceliyor"

ABD ve NATO’dan gelen yanıtların üzerinde çalışıldığını dile getiren Putin, “26 Ocak'ta ABD ve NATO'dan gelen yazılı yanıtı dikkatle inceliyoruz. Ancak Rusya'nın temel kaygılarının göz ardı edildiği şimdiden açık ve Sayın Başbakan'ı bu konuda bilgilendirdim” vurgusunu yaptı.

Putin şöyle devam etti:

“NATO'nun genişlemesinin önlenmesi, Rus sınırları yakınlarına saldırı silahı sistemlerinin yerleştirilmesinin reddedilmesi ve bloğun Avrupa'daki askeri altyapısının 1997'deki durumuna geri döndürülmesiyle ilgili üç temel talebimizin uygun bir biçimde dikkate alındığını görmedik.”

"Bize NATO'yu doğuya ilerletmeme sözü verildi, fakat farklı şeyler yapıldı, atlatıldık ve kandırıldık"

Zamanında NATO’yu doğuya doğru ilerletmeme konusunda verilen sözü hatırlatan Putin, “Bilindiği üzere bize NATO bloğunun altyapısını bir karış dahi doğuya kaydırmama sözü verildi. Bunu herkes iyi biliyor. Bugün NATO'nun nerede olduğunu görüyoruz, Polonya’da, Romanya’da, Baltık ülkelerinde” dedi ve şöyle devam etti:

“Bir şey söylediler, farklı bir şey yaptılar. Bizde halk arasında dendiği gibi, atlatıldık, basitçe kandırıldık.”

Rus lider, Ukrayna ile ilgili olumsuz gelişmelerden kaçınılması için tüm tarafların çıkarlarının dikkate alınması gerektiğini ifade etti:

"Rusya, Ukrayna etrafındaki olumsuz gelişmelerden kaçınmak istiyor" “Tüm bu konulara derinlemesine ve ciddi bir şekilde bakacak olursak, durumun böylesine olumsuz bir şekilde gelişmesini önlemek ve bundan kaçınmak istiyorsak, ki bunu istiyoruz, Rusya dahil tüm ülkelerin çıkarlarının gerçekten dikkate alınması ve sorunun çözümü için alternatiflerin bulunması gerektiği açıkça anlaşılıyor.”

"ABD için Ukrayna, Rusya’yı kontrol altına almak için bir araçtır"

Putin, “Bize her ülkenin kendi güvenlik sistemini seçme hakkı olduğu söyleniyor. Buna katılıyoruz. Fakat bana öyle geliyor ki aynı ABD, belki de ikinci planda bir yerde düşündüğü Ukrayna'nın güvenliği konusunda endişelenmekten çok asıl görevleri Rusya'nın gelişimini engellemek” dedi ve ekledi:

“Mesele de bu zaten. Bu anlamda Ukrayna, bu hedefe ulaşmak için sadece bir araçtır. Bu farklı şekillerde yapılabilir. Bizi bir tür silahlı çatışmaya çekerek. Ve Avrupa'daki müttefiklerimizi, bugün ABD’de konuşulan çok sert yaptırımları bize dayatmaya zorlayarak.”

"NATO belgelerinde hiçbir yerde ‘açık kapılar’ politikası belirtilmiş değil"

NATO belgelerinde hiçbir yerde ‘açık kapılar’ politikasının belirtilmiş olmadığına dikkat çeken Putin, bu nedenle ABD ve İttifakın Ukrayna’nın üyeliğini reddedebileceklerini, 1949 tarihli sözleşmede İttifakın diğer tüm üyelerin rızası ile diğer Avrupa ülkelerini üye yapabileceklerini, fakat bunu yapmak zorunda olmadıklarını vurguladı.

Rus lider, “Aynı ABD, aynı NATO, Ukrayna’ya şunu diyebilir: Güvenliğinizi sağlamak istiyoruz, ona değer veriyoruz, arzunuza saygı duyuyoruz, ancak daha önce üstlendiğimiz başka uluslararası yükümlülüklerimiz olduğu için sizi kabul edemeyiz. Bunda Ukrayna için anlaşılmaz ve hatta kırıcı olan ne var ki” vurgusunu yaptı.

"Sonuçta güvenlik garantileri sorununa bir çözüm bulunacağını umuyorum"

Putin, güvenlik garantileri sorununa nihayetinde bir çözüm bulunacağı umudunu, ancak bu çözümün tam olarak ne olacağını söylemenin henüz zor olduğunu dile getirdi.

Daha önce Rusya’nın ABD ve NATO'nun güvenlik garantileri konusundaki yanıtlarını dikkatle incelediğini fakat ‘Rusya’nın temel kaygılarının göz ardı edildiğinin şimdiden açık olduğunu’ söyleyen Putin, şöyle dedi:

“Kolay olmasa da sonunda bu çözümü bulacağımızı umuyorum, bunun farkındayız, ancak bugün bunun ne olacağı konusunda konuşmaya elbette şimdilik hazır değilim.”

Putin, Ukrayna’nın NATO üyeliği hakkındaki soru karşısında, şu yanıtı verdi: Ukrayna’nın NATO üyeliği hakkındaki soruya: Onun Kırım’da silahlı harekat başlattığını bir düşünün

“Ukrayna'nın doktrin belgelerinde, askeri yollar da dahil olmak üzere Kırım'ı geri almak niyetinde oldukları belirtiliyor. Halka söyledikleri değil, belgelerde yazıyor bu. Ukrayna'nın bir NATO üyesi olduğunu, baştan aşağı silahlarla donatılmış olduğunu, Polonya ve Romanya'da olduğu gibi modern saldırı sistemlere sahip olduğunu bir düşünelim, kim engel olabilir ki? Ve şimdi Donbass’tan bahsetmiyorum bile, Kırım'da operasyon başlattığını düşünün.”

Kırım’ın Rusya’nın egemen bir bölgesi olduğunu ve bu konunu tartışmaya kapalı olduğunu söyleyen Putin, “Ukrayna'nın bir NATO ülkesi olduğunu ve bu askeri operasyonları başlattığını düşünün. Peki biz o halde NATO bloğuyla mı savaşmalıyız? Peki, bunu hiç düşünen oldu mı? Zannedersem hayır” ifadelerini kullandı.

Ukrayna’nın Rusya için yarattığı tehditleri kendisi için de yarattığına dikkat çeken Putin, şöyle konuştu: "Rusya için tehditler yaratan Ukrayna, aslında onu kendisi için de yaratıyor"