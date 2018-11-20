Putin: ABD, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekilirse bu yanıtsız kalmayacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan çekilmesi halinde bunu yanıtsız bırakmayacaklarını söyledi.

Savunma sanayisinin konu alındığı toplantıda konuşan Putin, "Washington, çekilme kararı alırsa bu yanıtsız kalmamalı ve kalmayacak da" dedi.

Rus lider, "Bir kez daha altını çiziyorum: Bu anahtar konuda Amerikan partnerlerle diyalog yürütmeye hazırız ve onların bu konuya sorumlulukla yaklaşmasını umuyoruz" diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, Washington'un 1987'de Sovyetler Birliği ile imzalanan INF'den çekileceğini açıklamıştı. Fox News televizyonuna konuşan Trump, Washington'un anlaşmadan çekilme kararının, Rusya'nın anlaşma kapsamındaki şartları yerine getirmemesinden kaynaklandığını ileri sürmüştü.

ABD ile bu ülkenin Avrupa ve Uzak Doğu'daki müttefiklerini korumayı amaçlayan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması, 1987'de Washington'da imzalandı.

Anlaşma, Rusya ve ABD'nin menzili 300-3400 mil olan karadan atılan güdümlü füzesi almasını, üretmesini ya da test etmesini yasaklıyor. ABD, Rusya'yı sık sık bu anlaşmayı ihlal etmekle suçluyordu.