Putin, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesini "kaçış" olarak niteledi

Sputnik'te yer alan habere göre, Putin, çevresindeki Koronavirüs vakaları nedeniyle karantinaya girdiği için video konferans yöntemiyle katıldığı Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Konseyi toplantısında konuştu.



ABD ve NATO birliklerinin Afganistan'dan çekilmesini 'kaçış' olarak niteleyen Putin, kapsayıcı barış sürecinin desteklenmesi için ŞİÖ'nün potansiyelinin harekete geçirilmesi gerektiğini belirtti.



Rusya lideri, "Şu anda ŞİÖ, ABD ve NATO'lu müttefiklerinin acilen geri çekilmesinden sonra Afganistan'daki durumun kötüye gitmesi nedeniyle doğan ciddi riskleri hesaba katarak, ortak, mutabık kalınmış bir çizgide ilerleme gibi önemli bir görevle karşı karşıya. Zira Afganistan'da yaşananların doğrudan ŞİÖ ülkelerinin güvenlik çıkarlarına yansıdığını hepimiz iyi biliyoruz" dedi.

Putin, "Taliban, bugün Afganistan topraklarının neredeyse tamamını kontrol ediyor ve yeni Afgan hükümetini barışın tesisi, sosyal hayatın normalleştirilmesi, herkesin can güvenliğinin sağlanması konularında verdikleri sözleri yerine getirmeye teşvik etmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.