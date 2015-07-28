Putin: ABD imparatorluk politikaları uyguluyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Amerikan karşıtı olmadığını fakat Washington’ın imparatorluk eğiliminin ABD'ye zarar vereceğini iddia etti.



İsviçre televizyonuna konuşan Putin, "Washington epey zamandır imparatorluk politikaları uyguluyor. Bunu defalarca söyledim. Sadece ben değil. Amerika’nın siyasi uzmanları da bu konuda aynı görüşü söylemekte. Amerikan dış ve iç siyasi uzmanlarının görüşüne göre, böyle bir imparatorluk eğilimi Washington’ın kendisine zarar verir” dedi.



Bu görüşünün Amerikan karşıtlığı anlamına gelmemesi gerektiğine işaret eden Putin, “Bu görüşümün herhangi bir Amerikan karşıtlığı ile hiçbir bağlantısı yok. Biz ABD’ye, üstelik Amerikan halkına saygı ve büyük sevgiyle yaklaşıyoruz” şeklinde konuştu.



Putin, Avrupa’nın karşılaştığı sorunlarla ilgili kararların ABD’de alınmasına anlam veremediklerini de sözlerine ekledi. Avrupa liderlerine daha bağımsız politikalar sergilemesini tavsiye eden Rusya lideri, liderlerin Washington’a bağımlı olmasını üstü kapalı şekilde eleştirdi.

Moskova-Brüksel ilişkileriyle ilgili konuşan ve 'Avrupa’da savaş olasılığını' sorusu yöneltilen Putin, “Hayır, umarız ki yok. Fakat Avrupa’nın daha bağımsız olmasını ve egemenlik sergilemesini isterdik” dedi.



Moskova-Brüksel ilişkilerinde konuların ele alınması için ABD’e başvurulmasına anlam veremediklerine dikkat çeken Putin, “Avrupalı ortaklarımızla konuları görüşmemiz için Washşngton’a başvurmamız gerekiyorsa, bu bir az garip bir durum" diye eleştirdi.