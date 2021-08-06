Putin: ABD'de enflasyondaki büyüme tüm küresel ekonomiye yansıyor

Sputnik'in haberine göre; Başkurtistan'da yeni açılan Tsemiks kuru yapı karışımları fabrikasının çalışanlarına konuşan Putin, "ABD'de, hedef enflasyon yüzde 2'ydi, oysa şimdi yüzde 5.5, altıya doğru ilerliyor. Bu, ABD gibi ekonomi için çok. Bu, tüm küresel ekonomiye yansıyor. Aşağı yukarı aynı şey Avrupa'da da yaşanıyor" ifadesini kullandı.

Rus lider, ABD'den bahsetmesinin sebebinin "onları iğnelemek istediği için" değil, çünkü dünyanın en büyük ekonomilerden biri olduğunu ve bu ülkede yaşanan her şeyin genel olarak tüm dünya ekonomisini etkilediğini kaydetti.

"İşçi sınıfı önde gelen siyasi güç"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'da işçi sınıfının politik güç olduğunu belirtti.

Putin, "Bu ülkemizde çoktandır öyle. Hep ülkemizde işçi sınıfının öncü siyasi güç olduğu söylüyorlardı. Aslında bu Sovyet klişe olsa da bu bir gerçek. Sadece işçi mesleklerinin özü değişiyor" diye konuştu.

Halihazırda işçi mesleklerinin karmaşık hale gelme yönünde bir eğilimin olduğunu söyleyen Rusya lideri, "Günümüz işçisi, mühendislik becerileri olmadan neredeyse etkili bir şekilde çalışamaz hale geldi" dedi.