Putin: ABD bir 'muz cumhuriyeti' mi?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın ABD’deki seçimlere müdahale ettiği yönündeki iddialara ilişkin “Birileri ciddi olarak Rusya'nın Amerikan halkının seçimini etkileyebileceğini düşünüyor mu? Amerika bir muz cumhuriyeti mi ki?” ifadelerini kullandı.

Kırım’ı ziyaretinin ardından Ukrayna hükümetinin protesto notası gönderdiği Putin “Ruslar ve Ukraynalılar, tek bir halk. Milliyetçiler her ülkede var ancak Ukrayna'daki çoğunluğun görüşü iki ülkede tek halk olduğu yönünde” diye konuştu.

Sputnik'te yer alan habere göre, Putin'in Soçi kentinde düzenlenen Valday Tartışma Kulübü’nün 13. toplantısında gerçekleştirdiği konuşmasının satırbaşları şöyle:



Zamanı gelince, emekliye ayrılacağım ancak şu anda devlet başkanı olarak görevime devam ediyorum. Dünyada siyasi gücün yeniden dağıtılmasıyla bağlantılı olarak ihtilaflar ve güvensizlik giderek artıyor.

Mutluluktan uçan ABD, diğer ülkelerle eşit diyalog kurmayı reddetti. Birtakım ülkelerin uluslararası konuları çözme konusunda isteksiz olduğunu görüyoruz. Yaptırımlar siyasi baskı aracı olarak kullanılıyor. Dünya Ticaret Örgütü bypass edilerek kapalı ticari ittifaklar kuruluyor.

Moskova, ABD'deki başkanlık seçimlerini etkilemeye çalışmıyor. Rusya'ya yöneltilen suçlamalar histerinin göstergesi.

'Haklı değilsem lütfen beni düzeltin'

Birileri ciddi olarak Rusya'nın Amerikan halkının seçimini etkileyebileceğini düşünüyor mu? Amerika bir muz cumhuriyeti mi ki? Amerika büyük güç. Eğer haklı değilsem lütfen beni düzeltin. Batı'daki seçimler, değişim aracı olmaktan çıktı ve pespaye bir savaş halini aldı.

(ABD seçimleri hakkında) Dikkatleri hackerlara çekmek, gerçek sorunları çözmekten daha kolay. Rusya, hiçbir ülkeye saldırı düzenlemeyi planlamıyor. Bu komik, aptalca ve böyle bir şey düşünülemez. Bu iddialar, diğer ülkelerin askeri harcamalarını artırmak için kullandıkları bir histeriden ibaret.

'Teröristler, kendilerini kullananlardan daha kurnaz'

Teröristler, kendilerini kullananlardan daha kurnaz ve akıllı. Teröristleri siyasi amaçları doğrultusunda kullanan aktörler, her zaman kaybeden taraf olacak.

Rusya, küresel hakimiyet kurma ve genişleme amacı gütmüyor ve hiçbir ülkeyle ihtilaf yaşamak istemiyor.

ABD ve Fransa'dakiler de dahil olmak üzere, son yıllarda düzenlenen saldırılar, teröristlerin hücrelere gerek görmediğini ve tek başına hareket edebileceklerini gösteriyor. ABD Başkanı Barack Obama ile yaptığımız Suriye anlaşmaları hayata geçmediği için üzgünüm.

Washington'daki bazı güçler, bu anlaşmaların uygulanmaması için her şey yaptı. Suriye'de akan kanı durdurma ve siyasi süreci başlatma konusunda başarı sağlanamıyor. Uzun süren müzakereler ve yoğun çabalar sonucunda ortak cephe oluşturulacağını düşündük ancak Washington'daki güçler bunu engelledi.

'Ortadoğu'da modern Marshall planına ihtiyaç var'

Ortadoğu'da yaşanan devasa boyuttaki yıkımlar, uzun vadeli ve kapsamlı programlar uygulanmasını gerektiriyor. Bölgede yeniden canlanma ve kalkınma için modern Marshall planına ihtiyacı var.

Bizim anlayışımıza göre gerçek liderlik, geçici tehditler yaratmak değil, gerçek sorunları görüp bunların çözümü için ülkelerin çabalarını birleştirmelerini sağlamak. Rusya'nın uluslararası meselelerdeki rolü budur. Küresel ekonomi krizden çıkamıyor. Küresel ekonomide sürekli kalkınmayı sağlayamazsak, dünyaya istikrar kazandıramayız. Kararlı ekonomik kalkınma için gereken koşulları oluşturmamız gerekiyor. Dünya genelinde eşit ekonomik kalkınma oranlarını yakalamalıyız. SSCB dağıldıktan sonra ABD yönetimi, hiçbir ülkeyle ortak karar almamayı kararlaştırdı.

Bazı ülkeler BM Tüzüğü'nü hafife alıyor. BM Tüzüğü'ndeki kuralları uygulamayı bırakırsak, kaos çıkar. ABD önce eski Yugoslavya'da, sonra Irak'ta, ardından da Suriye'de BM Tüzüğü'nü ihlal etti. Suriye'nin Halep kentinde sivillere rağmen militanlarla savaşmaktan başka seçeneğimiz yok. Bir ülkenin seçim sistemine diğer ülkenin siber saldırı yoluyla müdahale etmesi kabul edilemez. Ülkeler, siber ortamda geçerli olacak ortak davranış kuralları üzerinde anlaşma yapmalı.

'Trump'ın Rusya'nın favorisi olduğuna dair iddialar saçma'

ABD seçimlerini kimin kazanacağını Rusya için fark etmiyor. Zira Donald Trump veya Hillary Clinton'un seçimi kazandıktan sonra nasıl davranacağını bilmiyoruz. Trump'ın Rusya'nın favorisi olduğuna dair haberler tamamen saçma. Basının Trump'ı Moskova'nın favorisi olarak göstermesi tesadüf değil. Bu haberler, kamuoyunu manipüle etmek için yapıldı. Bu düşünce, Clinton'u savunanlar tarafından ortaya atıldı. Ölçüsüz davranışlarına rağmen Trump, sıradan insanların ve iktidardaki elitlerden bıkan kesimlerin çıkarlarını temsil ediyor. Mevcut ABD yönetimiyle çalışmak zor. Zira hiçbir anlaşmaya bağlı kalmıyorlar.

'Normandiya Dörtlüsü formatına ABD de katılmak üzere'

Normandiya Dörtlüsü formatına ABD de dahil olmak üzere diğer ülkelerin dahil edilmesine karşı değiliz. Normandiya Dörtlüsü'ndeki partnerlerimizle ABD ile paralel çalışma yapma kararı aldık. Suriye'de terör, Halep'teki eylemler nedeniyle yayılmaya başlamadı. Irak'ta önceden teröristler var mıydı? Irak'ın devlet sistemi yıkılıncaya kadar neredeyse hiç terörist yoktu. Peki Libya'da? Orada da Irak'la aynı durum söz konusu. Şu anda da Suriye'de aynı gelişmeler yaşanıyor.

'Ruslar ve Ukraynalılar tek bir halk'

Ruslar ve Ukraynalılar, tek bir halk. Milliyetçiler her ülkede var ancak Ukrayna'daki çoğunluğun görüşü iki ülkede tek halk olduğu yönünde. Ukraynalılarla ortak tarihe ve kültüre sahibiz ve etnik açıdan birbirimize yakınız. Rusya, Asya ülkeleriyle ilişkilerini ABD ve AB ile işbirliği kötüye gittiği için yoğunlaştırmıyor. Asya ile temaslarımızı artırmamız hayat tarafından dikte ediliyor. Neden mi? Çünkü Asya ülkelerinin önemi artıyor ve hızlı tempoyla artmaya devam edecek.

'ABD verdiği sözleri tutmadı'

ABD, Suriye'de ılımlı muhaliflerin teröristlerden ayrılması gerektiğini itiraf etti ve bunu yapacaklarının sözünü verdi. Ancak verilen sözler tutulmadı.

(12 Eylül'de açıklanan 7 günlük ateşkes anlaşması hakkında) Obama, 7 gün içinde ılımlı muhalifleri teröristlerden ayırabileceklerini söyledi. Ancak Deyr Ez Zor'daki Suriye ordusu mevzisine saldıran ABD ateşkesi kendisi bozdu. Deyr Ez Zor'daki saldırının hata sonucu gerçekleştiğini söylediler. Ancak ateşkes bir kez bozulmuştu. Ardından IŞİD saldırıya geçti. Bununsa tesadüf olduğunu söylediler.

Suriye'de yaşanan her şey için Rusya'yı suçlamaya bir son verilmeli. Bu ahlaki değil. Rusya şu ana dek itidalli davrandı ve ABD'nin suçlamalarına kaba şekilde yanıt vermedi. Rus uçakları, 9 gündür Halep ve çevresinde uçmuyor. Ancak Halep'te gösterdiğimiz sabrın bir sınırı var. Gerekli görülmesi halinde, Rusya yanıt verir.

'Rusya'yı gömerek jeopolitik gerginliği azaltamazsınız'

Tüm dünyada jeopolitik gerginliğin azalması yönünde bir talep var. Biz de gerginliğin azalmasını istiyoruz ancak bunu Rusya'yı 'gömerek' yapamazsınız. Devrimler değişim yapmak için başvurulan yanlış bir yöntem. İyi bir amaç için olsa dahi, sadece evrim yolundan ilerlememiz gerekir. Nükleer silahları saldırı aracı olarak görmek yanlış. Bunlar, ülkeleri dizginlemenin ve barışı tesis etmenin bir yöntemi olarak kullanılmalı.