Putin 755 Amerikalı'yı Rusya'da istemiyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'den Rusya'daki temsilciliklerde görev yapan personelinin sayısını azaltmasını istedi. Rossia 24 televizyonuna pazar akşamı konuşan Putin, ABD temsilciliklerinde çalışan 755 ABD'li görevlinin "Rusya'daki faaliyetlerine son vermesini ve ülkeyi terk etmesini" talep etti.

ABD Senatosu'nda Rusya'ya karşı alınan yaptırım kararına tepki gösteren Putin, açıklamalarında ABD-Rusya ilişkilerinin yakında düzelmeyeceği mesajını verdi.

Rusya-ABD ilişkilerinin zorlu bir dönemden geçtiğini ifade eden Putin, "Durumun değişmesini uzun süre bekledik ve umduk" dedi. Putin, durumun gelecekte de değişmesini beklemediğini söyledi.

ABD'den tepki

ABD yönetimi de Putin'in kararını eleştirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın bir temsilcisi "haksız ve üzücü bir adım" diyerek ABD'nin bu tür "kısıtlamaların" olası sonuçlarını ve bundan sonra atılacak adımları değerlendirdiğini ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı da oylamanın ardından cuma günü yaptığı açıklamada Rusya'daki ABD büyükelçiliği ve konsolosluklarında görev yapan personel sayısının eylül ayına kadar 455 kişi azaltılması gerektiğini kaydetmişti. Ancak Putin'in açıklamasından sonra toplamda kaç kişinin Rusya'yı terk edeceği şimdilik belirsiz.

Trump veto edemiyor

ABD Senatosu, geçen cuma günü aldığı kararda 2 ret oyuna karşı 98 kabul oyuyla Rusya'ya yaptırım uygulanmasını öngören kararı onaylamıştı. Senato'daki oylamada büyük çoğunluğun yaptırım kararını onaylaması nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'ın da kararı veto etme olasılığı kalmamıştı. Trump, kararın uygulamaya konulacağını açıkladı.

Senato, Kırım'ın ilhakı ve ABD başkanlık seçimleri sırasında Rusya kaynaklı olduğu düşünülen siber saldırılar nedeniyle Rusya'ya karşı yaptırım kararı almıştı. Senato'nun onayladığı tasarıya göre, Trump yönetiminin Rusya'ya mevcut yaptırımları hafifletmeden veya kaldırmadan önce Kongre'nin onayını alması gerekecek.

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AFP/dpa/HS/EC