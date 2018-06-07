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Dünya

Putin, 4 saat 20 dakika boyunca canlı yayında soruları yanıtladı; ne Türkiye'nin ne de Erdoğan'ın adı geçti

Rus lider, 4. döneminde ilk kez Direkt Hat'ta katıldı

07 Haziran 2018 20:02

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geleneksel olarak 2001 yılından bu yana düzenlenen ve canlı yayınlanan Direkt Hat programında 4 saat 20 dakika boyunca soruları yanıtladı.

İç politikadan ekonomiye, Suriye’deki Rusya varlığından ABD ile ilişkilere kadar birçok başlıkta açıklamalarda bulunan Putin’e yöneltilen sorular arasında Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la ilgili herhangi bir başlık yer almadı.

Rusya lideri Putin'in yeniden devlet başkanı seçildiği mart seçimleri sonrası dördüncü dönemine resmen başlaması ardından düzenlenen ilk programda konuşulanları, Sputnik Türkiye’nin haberinden okuyabilirsiniz.

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