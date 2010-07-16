-PUTİN, "RUS OBAMA" İLE TANIŞTI MOSKOVA (A.A) - 16.07.2010 - Rusya Başbakanı Vladimir Putin, geçen yılki yerel seçimlere partisinden katılan "Rus Obama" lakaplı Gine Bissau göçmeni Rus vatandaşı Joaquim Crima ile bir araya geldi. Rus gazetelerindeki habere göre, Putin, seçimlere partisi Birleşik Rusya'nın Volgograd adayı olarak katılan ve sonuçta üçüncü sırada seçimi tamamlayan, Rus ismi Vassili Ivanoviç olan Crima ile Volgorad'da bir inşaatta tanıştı. "Vassili İvanoviç, Afrika'da mı çalışmak daha iyi yoksa Volgograd'da mı" diye soran Putin'e Crima, "Her şey kişiye bağlı. Eğer insan iyi yaşamak isterse, daha fazla çalışmalı" yanıtını verdi. Sovyetler'in dağılmasından sonra önyargı ve ırkçılığın çok arttığı Rusya'da Crima'nın böylesine şöhret sahibi olması, alışılmadık bir durum olarak görülüyor. Sovyetler Birliği döneminde gelen Joaquim Crima, 1995'te Volgograd Üniversitesini bitirdikten sonra Ermeni asıllı Rus eşiyle evlendi. Crima, hayatını karpuz satarak kazanıyor.