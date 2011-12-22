-Putin "orta sınıf" çıktı MOSKOVA (A.A) - 22.12.2011 - Rusya Başbakanı Vladimir Putin'in yılda 140 bin dolar geliri ve St. Petersburg'da küçük bir apartman dairesi olduğu bildirildi. Uzun süredir mal varlığı spekülasyon konusu yapılan ve dünyanın en zengin adamı olduğu ileri sürülen Putin, hakkındaki iddialara resmi gelir ve mal varlığı beyanıyla yanıt verdi. Putin'in resmi geliri ülkenin resmi gazetesi sayılan Rossiyskaya gazetada bugün yayımlanırken, Rus başbakanın son 4 yılda maaşı, KGB'den emeklilik maaşı ve bankadaki birikiminden kazandığı gelirin toplam 559 bin dolar civarında olduğu kaydedildi. Putin'in mal varlığıyla ve gelirinin resmi gazetede Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev'in yetkililerden giderlerini rapor etmelerini isteyen BM Yolsuzlukla Mücadele Konvansiyonu olan 20'nci maddesinin yasalaştırılması çağrısını yaptığı aynı günde yayımlanması dikkat çekti. Mal beyanında genellikle devlete ait zırhlı Mercedes otomobiliyle seyahat eden Putin'in 1960 ve 1965 yapımı 2 adet eski Volga spor ve 2009 yapımı Lada ile 1987 yılında yapılan bir karavan bulunuyor. St. Petersburg'da 78 metrekarelik bir dairesi ve Moskova yakınlarında bir arsasının bulunduğunu bildiren Putin'in St. Petersburg'daki orta ölçekli bir bankada 510 bin dolar değerinde parasının, eşi Ludmila'nın da çeşitli bankalarda 264 bin dolar değerinde rublesinin bulunduğu kaydedildi.