Putin: 200 Rus taraftar binlerce İngiliz'i nasıl dövmüş olabilir?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, EURO 2016'da ülkesi ile İngiltere'nin oynadığı karşılaşma öncesi çıkan taraftar olaylarından üzüntü duyduğunu belirterek, "200 Rus taraftar binlerce İngiliz"i nasıl dövmüş olabilir?" diyerek, göndermede bulundu

St. Petersburg'da düzenlenen ekonomik forumda konuşan Putin, "Şu an EURO 2016 devam ediyor ancak futbola taraftar kavgalarından daha az ilgi gösterildiğini düşünüyorum. Bu çok üzücü bir durum" ifadelerini kullandı.

Putin, şampiyonanın Rus ve İngiliz taraflar arasındaki kavgayla başladığını belirterek, "200 Rus taraftarın birkaç bin İngiliz'le nasıl dövüşebildiğini gerçekten anlayamıyorum" dedi.

Marsilya'da cumartesi günü Rusya ve İngiltere maçı öncesi çıkan olaylarda 4'ü ağır, 35 kişi yaralanmıştı. İngiliz basını olaylar gerekçesiyle Rus taraftarları suçlarken olayları askeri kıyafetler giymiş, 'eğitimli' bir grup Rus'un çıkardığı iddia edilmişti.



Video sitelerine ise Fransa'daki turnuva öncesinde 'kavga eğitimi' alan Rus taraftar videoları eklenmiş ancak bu videoların doğruluğu kanıtlanamamıştı.