Putin 200 bin kişilik özel ordu kurdu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, sadece kendisinden emir alan, silah kullanma yetkisine sahip 200 bin kişiden oluşan “Ulusal Muhafız Servisi”ni kurdu.

Hürriyet'te yer alan habere göre; 'Putin’in Tugayları' olarak adlandırılan güvenlik biriminin başına 13 yıl boyunca Rusya liderinin koruma şefliğini yapan Viktor Zolotov getirildi.



Ulusal Muhafız Servisi’nin kuruluşunu, İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev ile önceki gün Kremlin Sarayı’nda yaptığı görüşme sonrası açıklayan Putin, “Yeni güvenlik birimi Rusya içinde terörizmle daha etkin mücadele ve asayişin sağlanması görevini yürütecek. Tüm Rusya’da güvenlikten görevli kurum olmasının yanı sıra özel güvenlik hizmeti veren birimleri de kapsayacak” dedi.

Doğrudan Putin'e bağlı



Putin’in sözcüsü Dmitriy Peskov ise “Birkaç yıl önce planlanmış bir adımdı. Rusya’da yaklaşan parlamento seçimleriyle ilgisi yok. Ulusal Muhafız Servisi, Devlet Başkanı Putin’in de söylediği gibi doğrudan kendisine bağlı olacak. Başına getirilen kişiye de Putin’in güveni tam” dedi.



Bazı siyasi uzmanlar ise “Anlaşılan Putin, iç güvenlik servisi FSB, dış istihbarat servisi SVR, federal güvenlik servisi FSO ve İçişleri Bakanlığı’nın sadakatinden tam emin olamadığı için başında kendi adamının bulunduğu yeni servis kuruyor” yorumunda bulundu.