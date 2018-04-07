Putin 11 generali görevden aldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bir kararname ile 11 general ve bir albayı görevden aldı. İnternet üzerinden yapılan açıklamada, askeri personelin niçin görevden alındığına dair ayrıntı verilmedi.

Açıklamada, görevlerinden alınan askeri personelin Rusya İçişleri Bakanlığı, Acil Durumlar Bakanlığı ve Federal Cezaevi Hizmetleri ile Araştırma Komitesinde çalıştıkları bilgisi yer aldı.

Görevlerine son verilen 11 general ve bir albayın isimleri ise şöyle:

İçişleri Bakanlığı Trafik Güvenliğini Sağlama Müdür Yardımcısı Binbaşı-General Pavel Bugaev

Federal Cezaevi Hizmeti Araştırma Enstitüsü Şefi Binbaşı-General, Andrey Bıkov

İçişleri Bakanlığı Ural Hukuk Enstitüsü Başkanı, Binbaşı-General Aleksandr Guk

Acil Durumlar Bakanlığı Akademisi Başkanı General-Albay Şamsutdin Dagirov

İçişleri Bakanlığının Volgograd Bölgesi Başkan Yardımcısı Binbaşı-General Vitaly Şevçenko

Araştırma Komitesinin Sverdlovsk Bölgesi Daire Başkanı, General – Teğmen Valery Zadorin.

Araştırma Komitesinin Krasnoyarsk Bölgesi Başkanı General-Teğmen Igor Napalkov

Udmurtya Cumhuriyeti İçişleri Bakanı, General Alexander Pervuhin

Araştırma Komitesi Penzen Bölgesinin Araştırma Dairesi Başkanı General-Teğmen Oleg Troşin.

Soruşturma Komitesi Belgorod Bölgesi Soruşturma Dairesi Başkanı, Binbaşı-General Aleksandr Sergeyev.

Soruşturma Komitesi Pskovsk Bölgesi Soruşturma Bölümü Başkanı, Binbaşı-General Oleg Tuşmalov.

Udmurtya Cumhuriyeti Federal Cezaevi Hizmetleri Başkanı Albay Vladimir Doronin.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 general ve 1 albayı görevden aldı.