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Dünya
Deutsche Welle

Putin - Trump görüşmesinde terörizmle mücadele vurgusu

Donald Trump ile Vladimir Putin arasındaki telefon görüşmesinde ikili ilişkilerin güçlendirilmesi vurgulandı.

15 Kasım 2016 13:27

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD’nin seçilmiş Başkanı Donald Trump iki ülke arasında ‘yapıcı ortaklık' kurmanın ortak amaçları olduğunu açıkladılar. Moskova’da yapılan açıklamada işbirliğinin uluslararası terörizm ve radikalleşme ile mücadeleyi de kapsadığı ve mücadelede iki devletin gayretlerini birleştirmelerinin gerektiği belirtildi. Rusya Devlet Başkanlığının Putin ile Trump arasındaki telefon görüşmesiyle ilgili açıklamasında Rusya Devlet Başkanı'nın Donald Trump'a karşılıklı saygı ve içişlerine karışmama ilkelerine dayalı diyalog önerdiği belirtildi.

‘İkili ilişkilerin yapıcı işbirliğine dönüştürülmesi ve her iki tarafın da çıkarlarını kollayan ve dünyadaki güvenlik ve istikrarı gözeten karşılıklı fayda temelindeki pragmatik işbirliğini yeniden başlatmaları hususunda mutabık kalındığı' ifade edilen Rusya Devlet başkanlığının bildirisinde Trump ile Putin arasındaki telefon diyalogunun sürdürüleceği ve liderlerin buluşmayı planladıkları da belirtildi.

Donald Trump'ın ekibinden yapılan açıklamada seçilmiş Başkanın Putin ile her iki devletin karşılaştığı tehdit ve güç görevlerin de dâhil olduğu bir dizi konuyu görüştüğüne ve Trump'un Rusya ile daimi ve güçlü ilişkiler kurmak istediğine yer verildi.

20 Ocak'ta görevi Donald Trump'a devredecek olan ABD Başkanı Barack Obama ille Vladimir Putin'in araları, Suriye iç savaşı ve Kırım yarımadasının Rusya tarafından ilhak edilmesi nedeniyle gerilmişti.

© Deutsche Welle Türkçe

DW, Reuters/AG, BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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