Pusulaya penis çizdi, kutucuğu taşırmadığı için oyu geçerli sayıldı

İngiltere'de Başbakan David Cameron'ın zaferiyle sonuçlanan seçimlerde, bir seçmen oy pusulasında Galler'in Montgomeryshire bölgesinden Muhafazakâr Parti'nin adayı olarak yarışan ve oyların yüzde 45'ini alarak Avam Kamarası'ndaki yerini alan Glyn Davies'in altında bulunan kutucuğa penis resmi çizdi. Seçmenin kutucuğu taşırmaması nedeniyle oyu geçerli sayıldı.

Daily Express'te yer alan habere göre; Davies Facebook'tan yaptığı paylaşımında konuya ilişkin "Bir seçmen, oy pusulasında benim kutuma çapraz yerine, ayrıntılı bir penis resmi çizmeye karar vermiş. Şaşırtıcı bir şekilde, kutunun sınırları içine düzgünce çizildiği için, seçim görevlisi oyu geçerli sayıyor. Sanatçı geçerli olsun diye mi yaptı emin değilim ama ben minnettarım. Kim olduğunu bilsem ona şahsen teşekkür ederdim" dedi.