-PUSUDA 15 KİŞİ ÖLDÜ'' KAHİRE (A.A) - 23.04.2011 - Libyalı muhalifler, hükümet birliklerinin Misrata kentinden çekilirken kurdukları bubi tuzakları ve pusularda 15 kişinin öldüğünü söylediler. Muhaliflerin sözcülerinden Abdül Basset Ebu Mezerik, El Cezire televizyonuna yaptığı açıklamada, ''Muammer Kaddafi'ye bağlı birliklerin çekilme hattında kurdukları pusularda 15 kişinin şehit olduğunu, 31 kişinin yaralandığını öğrendik'' dedi. Ebu Mezerik, Kaddafi'ye bağlı askerlerin Misrata'dan çekilirken ayrıca insanlara ve otomobillere bubi tuzakları kurdukları ''kirli yöntemlere'' başvurduklarını söyledi. Kaddafi yönetiminin, ordu birliklerinin kenti terk edeceğini açıklamasından kısa süre sonra Libya'daki muhalefetin sözcüsü, Misrata kentinin artık ''özgür'' olduğunu bildirmişti.