Pussy Riot'ın internetteki klipleri yasaklandı

Moskova'da bir mahkeme Pussy Riot punk grubunun video kliplerinin internet sitelerinden kaldırılması yolunda karar aldı.

Kliplerde Pussy Riot'un geçen şubat ayında Moskova'nın en büyük katedralinde söyledikleri ve bu yüzden mahkemelik oldukları Kremlin karşıtı şarkı da bulundu.

Mahkeme, Pussy Riot grubunu, "aşırı uçta" diye tanımladı. Mahkemenin kararına uymayan internet sitelerine erişimin engellenebileceği bildirildi.

Pussy Riot grubunun mahkemeye sevkedilmesi, uluslararası düzeyde büyük protestolara yol açmıştı.

Mahkemenin gruba ait tüm video kliplerinin kaldırılmasını isteyip istemediği henüz anlaşılamadı. Grubun videoları arasında, Kızıl Meydan'da söyledikleri ve Rusya lideri Vladimir Putin'le alay eden bir şarkı da var.

Rusya medyasının bildirdiğine göre, mahkeme, klipleri yayınlamış olan internet sitelerinin listesini yayımladı ve bu sitelere erişimin engellenmesi gerektiğini bildirdi.

Google'ın Rusya temsilciliğinden bir yetkili, kendilerine resmi belgeler ulaşmadan söz konusu video kliplerinin YouTube sitesinden çıkarılması konusunda bir karar almayacaklarını bildirdi. (BBC Türkçe)