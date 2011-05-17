‘Püskevit’in, Türkiye Kupası versiyonu....

<strong><span style="FONT-SIZE:14pt;" class="arabaslik"><strong>T24</strong></span> - MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bir miting sırasında sarfettiği ‘Püskevit’ sözleri Fenerbahçe'nin 28 yıldır dinmeyen Türkiye Kupası hasretiyle birleştirilerek yorumlandı. <br /></strong><br /><br /><strong>İşte o video....<br /><br /><a rel="nofollow" class="editor" href="/content/videodetay.aspx?vid=3196&cid=30" target="_blank"><img alt border="0" src="http://www.t24.com.tr/media/17052011/Untxxxitled-1.jpg" /></a><br /><br /></strong>