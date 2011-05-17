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Spor

‘Püskevit’in, Türkiye Kupası versiyonu....

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bir miting sırasında sarfettiği ‘Püskevit’ sözleri Fenerbahçe'nin 28 yıldır dinmeyen Türkiye Kupası hasretiyle birleştirilerek yorumlandı

17 Mayıs 2011 03:00

T24 - MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bir miting sırasında sarfettiği ‘Püskevit’ sözleri Fenerbahçe'nin 28 yıldır dinmeyen Türkiye Kupası hasretiyle birleştirilerek yorumlandı.


İşte o video....



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