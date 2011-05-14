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Püskevitin dayanılmaz sempatikliği!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Yozgat mitingindeki konuşmasında, bisküviye, Adana'nın yerel tabiriyle ''püskevit'' demesiyle sanal alemde yaratıcı püskevit videolar

14 Mayıs 2011 03:00



Çağnur Öztürk 
cozturk@doganburda.com     


MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Yozgat mitingindeki konuşmasında, bisküviye, Adana'nın yerel tabiriyle ''püskevit'' demesiyle sanal alemde yaratıcı püskevit videoları patlaması yaşanıyor. Dün haberlerde şöyle bir başlık atılmıştı; Bahçeli çocukların kalbini kazandı. 

Nerede izlediniz diye soran muhabire ise *televizyonda* diye cevap veriyor çocuklar. 

İşte burada televizyonun kitlelere etki gücü görülüyor. 

Ulaşılması ve fethedilmesi zor bir kitlenin, çocukların sempatisini; püskevit telaffuzuyla kazanıyor Bahçeli.


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Dün Atv’de Birol Güven’in yapımcılığında başrollerinde Melek Baykal ve Settar Tanrıöğen’in olduğu bir aile durum komedisi başladı. 

Dizi, casttan senaryo kurgusuna kadar birebir, yine bir Birol Güven yapımı olan En Son Babalar Duyar ile aynı. Bu bilinçli yapılmış bir tercih, bu fikrin tekrar tutacağı düşüncesiyle hareket edilmiş, çok da iyi bir cast yapılmış ancak izleyicinin zihninde En Son Babalar Duyar ile sürekli kıyaslama yaparak bu fikri yadsıyacağını düşünüyorum, ben sürekli izlerken bunu yaptım çünkü…

Keşke bu güzel castla bu iyi ekiple tamamen başka bir senaryo yazılmış olsaydı. 

Dizinin  jeneriğinden hemen sonra da reklama girmiş olması ve karşısında Adını Feriha Koydum ve Hanımın Çiftliği gibi güçlü yapımların yer alması dezavantaj olur…yine de izleyicinin yadsıma fikrine  karşı, castı çok başarılı bulduğum için izleyiciye bu özelliği sıcak gelebilir diye de düşünüyorum.



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