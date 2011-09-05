Puşi takmaktan 18 aydır tutuklu!

T24 - Üniversite öğrencisi Kırmızıgül, boynunda puşiyle otobüs bekliyordu. O günkü bir eyleme katıldığı gerekçesiyle tutuklandığında, delil olarak bu puşi gösterildi. Kırmızıgül, 18 aydır F tipinde...



Galatasaray Üniversitesi öğrencisi Cihan Kırmızıgül, otobüs beklerken gözaltına alındı, 18 aydır tutuklu. Bu süre içerisinde okuluna devam edemedi. Tutuklanmasına kanıt olarak boynuna taktığı "puşi" gösteriliyor.



Bianet'ten Ayça Söylemez'in haberine göre, Şubat 2010'da İstanbul'un Çağlayan semtinde bir grup, boş bir markete molotof kokteyli atarak kaçtı. Görgü tanıkları, gruptaki kişilerin puşi taktığını söyledi.



Aynı saatlerde arkadaşının evinden çıkan Kırmızıgül de olaydan habersiz, durakta otobüs bekliyordu. Boynunda puşi takılı olan Kırmızıgül "eyleme katılmış olabileceği" gerekçesiyle gözaltına alındı.





18 aydır F tipinde



Beşiktaş Adliyesi 14. Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Kırmızıgül, savcının tahliye istemine rağmen 21 Şubat'ta molotof kokteyli attığı gerekçesiyle tutuklanarak Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi'ne gönderildi.



23 yaşındaki Kırmızıgül, Adıyaman'dan Adana'ya göç etmiş bir ailenin dört çocuğundan biri. Öğrenci Seçme Sınavı'nda dereceye girerek Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nü kazanan Kırmızıgül, İstanbul'a da bu nedenle geldi.



18 ay önce tutuklandığında, ikinci sınıfa devam ediyordu. Cezaevinde 30 kilo veren Kırmızıgül, "örgüt üyeliği" ile "özel mala zarar vermekten" yargılandığı davanın 14 Eylül'de beşinci duruşmasına çıkacak.





'Olay yerinde değildi'



Avukatı Sait Tanrıverdi, daha önce gözaltı kaydı bile olmayan Kırmızıgül'ün aleyhindeki tek mevcut delilin, "olay yeri yakınında boynunda puşiyle dolaşması" olduğunu söyledi.



Tanrıverdi, bianet'e yaptığı açıklamada, ikinci duruşmada ifade veren bir gizli tanığın, önce Kırmızıgül'ün molotof kokteyli attığını söylediğini belirtti. Gizli tanık daha sonra bu ifadesini değiştirerek, "Kırmızıgül'ün olay yerinde olmadığını, onu daha önce hiç görmediğini" söyledi.



Savcı, bunun üzerine, "tutukluluğun devamı kararını mahkemenin takdirine bıraktığını" söyledi ancak mahkeme kararından dönmedi.





Sınavlarına giremiyor



Eylemde yaklaşık 50 kişinin olduğunun mahkemece kabul edildiğini söyleyen Tanrıverdi, davada ise sadece Kızrmızıgül'ün yargılandığını söyledi.



Avukat Tanrıverdi, Kırmızıgül'ün sınavlarına girmesi için başvuru yaptıklarını ancak cezaevi yönetiminin izin vermediğini söyledi.





Puşi KCK davasında da suç unsuru sayılmıştı



Puşi daha önce Ağrı'da KCK operasyonu kapsamında tutuklanan sanıklar hakkında hazırlanan iddianameye de suç unsuru olarak girmişti. CNN Türk 23 Ağustos'ta bu haberi, "Tarkan'ın poşusu KCK davasına girdi" haberiyle duyurmuştu.







