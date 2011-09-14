Puşi davasında savcı beraat istedi mahkeme reddetti

T24-

Kamuya açık duruşmada ani gizlilik kararı







Savcı beraat istedi

'Kırmızgül, 16 Kasım'da yüzde 80 beraat edecek'

Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Cihan Kırmızıgül, Kağıthane’de bir markete düzenlenen molotoflu saldırıya katıldığı gerekçesiyle, 20 Şubat 2010’da gözaltına alındı. Saldırıyı yapan grubun yüzünü puşiyle saklamasından yola çıkan polis, olayın yaşandığı bölgede bulunan Kırmızıgül’ün puşi takmasını kanıt olarak gösterdi. 20 aydır bu gerekçeyle Tekirdağ F tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Kırmızıgül, bugün beşinci kez hâkim karşısına çıktı.Tutuklu Öğrencilerle Dayanışma Platformu (TÖDP), Galatasaray Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencilerinin çoğunluğu oluşturduğu bir grup Kırmızıgül’le dayanışmak için saat 12:00’de Beşiktaş Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamayı okuyan Cihan Kırmızıgül’ün kardeşi Serhat Kırmızıgül, uzun tutukluluk sürelerinin “alternatif cezalandırma” aracı olarak kullanıldığını söyledi ve “Mahkemeler, gerekçe hazırlamakla bile uğraşmıyorlar, kopyala- yapıştır yöntemi uyguluyor” diyerek keyfi suçlama ve tutuklamaların muhataplarına destek çağrısında bulundu.Duruşmayı izlemek isteyenler, saat 16:00 itibariyle mahkeme salonuna yöneldi ancak görevlilerin engeliyle karşılaştı. Duruşma kamuya açık olmasına rağmen içeriye alınmayan grup, uygulamanın yasa dışı olduğunu belirtmesine rağmen dışarı çıkartıldı. Cihan Kırmızıgül’ün avukatlarından Oya Aslan’ın da alınmadığı duruşma yaklaşık bir saat sürdü.Savcı Mustafa Çavuşoğlu duruşmada sanığın, “silahlı terör örgütüne üye olmak", “patlayıcı madde bulundurmak", “kaygı, korku ve panik yaratmak amacıyla patlayıcı madde atmak" suçlarından tutuklu yargılandığını hatırlattı. Savcı, sanığın yargılanmasına neden olan gizli tanığın beyanlarının çelişkili olduğu belirtti ve "Şüpheden sanık faydalanır" kuralı çerçevesinde Kırmızıgül’ün mahkum edilmesi için yeterli ve inandırıcı delil elde edilemediğini söyledi. Savcı sanığın tahliyesi ve beraati yönünde karar verilmesini istedi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi ise verdiği ara kararında sanık Kırmızıgül hakkındaki kuvvetli suç şüphesinin devam ettiğini belirterek savcının talebini reddetti.Kararın açıklaması ardından Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi ve Radikal yazarı Özgür Mumcu, Kırmızıgül’ün duruşmasına katılabilmek için 6 saattir beklediklerini ancak mahkeme salonuna giremediklerini açıkladı. Duruma ilişkin tutanak tutulduğunu belirten Mumcu’dan sonra konuşan Cihan Kırmızıgül’ün avukatı Suat Eren, Kırmızıgül’e benzer yüzlerce dava olduğunu, bundan dolayı bu davanın sahiplenilmesi gerektiğini söyledi. “Devlet yetkilerini kullanarak savunmasız insanlara saldırmak terördür” diyen Eren, savcının beraat istemini “cesur bir davranış” olarak değerlendirdi. Ayrıca, avukat Suat Eren, Cihan Kırmızıgül’ün 16 Kasım’da yapılacak duruşmada yüzde 80 ihtimalle beraat edeceğine inandığını dile getirdi.