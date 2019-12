Pursaklar’da ’kırmızı çizgi’ itirafı

Ankara’nın Pursaklar İlçesi’nde alkol konusunda "kırmızı çizgi" uygulaması yapıldığı ortaya çıktı. Bu gerçek, Pursaklar’da market işletmecisi Ali Öztaş’ın belediyenin kendisine "alkol baskısı" yaptığını öne sürmesiyle belirlendi.



Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kırmızı hat diye bahsedilen konu, alkol ve sigara ürünlerinin gelişigüzel satışını engellemek amacıyla resmi olarak yapılmış bir düzenlemedir. Bu düzenleme çerçevesinde Pursaklar’da dört caddenin dışında hiçbir yerde alkol satışı yapılamaz" dedi. Belediyenin alkol konusunda kırmızı hattı olduğunu itiraf eden Çetin, alkol satan bu işyeri konusunda vatandaşlardan da şikáyet geldiğini belirtti.



Sürekli ceza yazdılar



Market işleten Ali Öztaş, belediyenin alkol ve sigara sattığı işyerini kapatması için baskı yaptığını öne sürdü. Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (TAPDK) aldığı yetki belgesinin, çalışma ruhsatının ve tüm izinlerinin tam olduğunu anlatan Öztaş, belediyeden tehdide varan uyarılar aldığını iddia etti. Zabıtanın işyerine her gelişinde kendisine kanunlara aykırı cezalar yazdığını öne süren Öztaş şunları söyledi: "İşyerini açtığımda zabıtalar gelip ’İzin belgelerine göre burada içki ve sigara satışı yapamazsın’ dediler. Gerekçe olarak da izin belgemde şirket isminin Ali Ağa Gıda Sanayi ve Ticaret LTD. ŞTİ. olmasını gösterdiler. Şirketimin isminde ’gıda sanayi’ ibaresi olduğu için içki satışı yapamazmışım. Bu gerekçeyle bana para cezası kestiler ve bir hafta içinde içkilerle sigarayı kaldırmamı söylediler."



'Sen itiraz et'



Verilen cezaya itiraz eden Öztaş, başka yerlerde de alkol ve tütün satan dükkanları olduğunu hiçbirinde bu tarz bir yaptırımla karşılaşmadığını söyledi. Dükkanına gelip ceza kesen zabıtaların Pursaklar’da içki satılan yerleri "kırmızı hat" olarak nitelediğini iddia eden Öztaş, "kendilerine içki satılan yerlerin Pursaklar’da da olduğunu, buna rağmen neden üzerime geldiklerini sorduğumda bana ’o yerler kırmızı hattın içinde oralarda satılmasında sorun yok’ dediler. Göçmen konutları olarak bilinen yere ’kırmızı hat’ diyorlar. Gerçekten de Pursaklar’daki alkol ürünü satan dört market de orada" dedi.