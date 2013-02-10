T24 LogoT24 Logo
Gündem

Pülümür Barajı ve HES iptal

Tunceli’nin Pülümür Vadisi’nde kurulması planlanan Pülümür Barajı ve HES projesi ÇED raporlarının olumsuz çıkması üzerine iptal edildi

10 Şubat 2013 09:34

Tunceli İl Özel İdaresi ve İl Afet Acil Durum Müdürlüğü projenin Tunceli’ye birçok önlenemez çevre zararı vereceği için iptal edilmesi yönünde görüş belirtti.

Çevre  ve Şehircilik Bakanlığı, Tunceli’nin Pülümür Vadisi’nde kurulması planlanan Pülümür Barajı ve HES (hidroelektrik santral) projesini ÇED (çevresel etki değerlendirmesi) raporlarının olumsuz çıkması üzerine iptal ettiğini bildirdi. Bakanlığın Tunceli Belediye Başkanlığı’na gönderdiği yazıda, “16.10.2012 tarihinde Ankara’da yapılan Pülümür Baraj ve HES 2. İDK toplantısında eksik kurum görüşleri nedeniyle süreç önce durdurulmuş ve daha sonrada alınan karar ile ÇED süreci sonlandırılmıştır” denildi. Projeye ilişkin Tunceli İl Özel İdaresi ve İl Afet Acil Durum Müdürlüğü’nün de projenin Tunceli’ye bir çok önlenemez çevre zararları vereceği ve iptal edilmesi yönünde görüş verdiği belirtildi.

Tunceli Belediye Başkanı BDP’li Edibe Şahin, Pülümür Barajı ve HES projesinin iptal edilmesinin en büyük nedeninin halkın çevre için verdiği büyük ve özverili mücadele olduğunu, Tunceli’nin hiç bir yerine baraj yaptırmayacaklarını söyledi. Şahin, “Pülümür Barajı ve HES projesi ilimiz için büyük bir yıkım olacaktı, tam bir çevre felaketi yaşanacaktı. Belediye olarak baraj projesinin iptali için gereken bütün çabaları sarfettik ve Türkiye’de ilk kez bir ÇED süreci olumsuz sonuçlandırıldı ve ilk kez ÇED süreci olumsuz sonuçlandırıldığı içinde bir baraj projesi toptan iptal edildi” dedi.

Rize’nin Küçükçayır köyünde yapılacak hidroelektrik santral projesinin ilk bilirkişi incelemesi için ineğini satan, ikincisi için de banka kredisi kullanmak zorunda kalan Kazım Delal’in açtığı davada, Rize İdare Mahkemesi, dönemin Çevre ve Orman Bakanlığı’nın verdiği ‘ÇED olumlu’ raporunu iptal etti. Delal, daha önce de Bakanlığın ‘ÇED gerekli değildir’ yönündeki kararına karşı açtığı davayı kazanmıştı.

ETİKETLER

peri suyu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24