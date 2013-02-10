Pülümür Barajı ve HES iptal

Tunceli İl Özel İdaresi ve İl Afet Acil Durum Müdürlüğü projenin Tunceli’ye birçok önlenemez çevre zararı vereceği için iptal edilmesi yönünde görüş belirtti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tunceli’nin Pülümür Vadisi’nde kurulması planlanan Pülümür Barajı ve HES (hidroelektrik santral) projesini ÇED (çevresel etki değerlendirmesi) raporlarının olumsuz çıkması üzerine iptal ettiğini bildirdi. Bakanlığın Tunceli Belediye Başkanlığı’na gönderdiği yazıda, “16.10.2012 tarihinde Ankara’da yapılan Pülümür Baraj ve HES 2. İDK toplantısında eksik kurum görüşleri nedeniyle süreç önce durdurulmuş ve daha sonrada alınan karar ile ÇED süreci sonlandırılmıştır” denildi. Projeye ilişkin Tunceli İl Özel İdaresi ve İl Afet Acil Durum Müdürlüğü’nün de projenin Tunceli’ye bir çok önlenemez çevre zararları vereceği ve iptal edilmesi yönünde görüş verdiği belirtildi.

Tunceli Belediye Başkanı BDP’li Edibe Şahin, Pülümür Barajı ve HES projesinin iptal edilmesinin en büyük nedeninin halkın çevre için verdiği büyük ve özverili mücadele olduğunu, Tunceli’nin hiç bir yerine baraj yaptırmayacaklarını söyledi. Şahin, “Pülümür Barajı ve HES projesi ilimiz için büyük bir yıkım olacaktı, tam bir çevre felaketi yaşanacaktı. Belediye olarak baraj projesinin iptali için gereken bütün çabaları sarfettik ve Türkiye’de ilk kez bir ÇED süreci olumsuz sonuçlandırıldı ve ilk kez ÇED süreci olumsuz sonuçlandırıldığı içinde bir baraj projesi toptan iptal edildi” dedi.

Rize’nin Küçükçayır köyünde yapılacak hidroelektrik santral projesinin ilk bilirkişi incelemesi için ineğini satan, ikincisi için de banka kredisi kullanmak zorunda kalan Kazım Delal’in açtığı davada, Rize İdare Mahkemesi, dönemin Çevre ve Orman Bakanlığı’nın verdiği ‘ÇED olumlu’ raporunu iptal etti. Delal, daha önce de Bakanlığın ‘ÇED gerekli değildir’ yönündeki kararına karşı açtığı davayı kazanmıştı.