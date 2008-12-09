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Dünya

Pulitzer'in kapıları internet basınına açılıyor

ABD'nin prestijli gazetecilik ödülü Pulitzer, bundan böyle yalnızca internet üzerinden yayın yapan basın kuruluşlarına verilecek

09 Aralık 2008 02:00

ABD'nin prestijli gazetecilik ödülü Pulitzer, bundan böyle yalnızca internet üzerinden yayın yapan basın kuruluşlarına da verilecek

14 kategoride ödül veren Pulitzer kurulundan yapılan açıklamada, Nisan 2009'da, yalnızca internet üzerinden yayın yapan gazete veya basın kuruluşlarının ödüle layık görüleceği belirtildi.

Kurulun üyelerinden Sig Gissler, bunun Pulitzer ödüllerinin tarihi misyonundan mantıklı bir aşama olduğunu ve gerekli ayarlamaları yapmak için basın sahnesindeki değişiklikleri sürekli takip ettiklerini söyleyerek, 1904 yılında dağıtılmaya başlayan Pulitzer ödüllerine 1943'ten bu yana fotoğraf kategorisinde ödül verilmesini örnek gösterdi.

Katılım için son başvuru tarihi 1 Şubat 2009 olarak belirlendi.

Şimdiye kadar 7 Pulitzer ödülü kazanan ABD'nin güvenilir günlük gazetelerinden Christian Science Monitor, Ekim sonunda yaptığı açıklamada, tamamen internete geçmek için kağıt baskı yayınını Nisanda durduracağını bildirmişti.

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