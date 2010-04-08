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Dünya

Pulitzer ödüllü Roy Gutman Bosna'da

Pulitzer ödüllü savaş muhabiri Roy Gutman, Saraybosna'da yapılan söyleşiye katıldı.

08 Nisan 2010 03:00

T24- Bosna Hersek’teki savaş sırasında (1992-1995) yaptığı haberlerle dünya kamuoyunun bölgeye dikkatini çeken Pulitzer ödüllü savaş muhabiri Roy Gutman, Saraybosna’da düzenlenen söyleşiye katıldı.


Gutman, Boşnak Enstitüsünce düzenlenen söyleşide, 1992 yılında geldiği Bosna-Hersek’te savaşın tüm acılarına tanık olduğunu ve buradaki izlenimlerinin haberlerini yaptığını söyledi.


Savaşın ilk yıllarında çalıştığı gazetelerin editörlerinin haberlerine çok fazla önem vermediğini anlatan Gutman, ancak kendisinin ısrarla buradan haber geçmeye devam ettiğini kaydetti.


Roy Gutman, savaşın ilerleyen dönemlerinde haberlerinin dünyayı alarma geçirdiğini ifade etti.


Bosna’da bulunan toplu ölüm kamplarına girdiğini ve dünyayı bu konulardan haberdar ettiğini anlatan Gutman, konuşmasına şöyle devam etti: "Dünya kamuoyu Bosna’daki savaşa geç uyandı. Bosna’daki savaşın Hırvatistan’daki kadar kısa süreceği tahmin ediliyordu, ancak (eski Sırbistan Devlet Başkanı Slobodan) Miloşeviç’in gerçek amacı ortaya çıkınca dünya ayağa kalktı." Uluslararası Adalet Mahkemesinde Miloşeviç aleyhine şahitlik de yapan Gutman, halen yargılanması süren, savaş sırasında Bosnalı Sırpların lideri Radovan Karaciç’e karşı da mahkemeye tanık olarak katılmaya hazırlandığını açıkladı.


1944 yılında ABD’de doğan tecrübeli gazeteci Roy Gutman, savaş sırasında tanık olduğu olaylara "Bosna’da Soykırım Günlüğü" adlı kitabında yer vermişti.


Bosna Hersek’e BM’nin barış güçlerinin gelmesinde, Gutman’ın yazdığı haberlerin büyük etkisi olmuştu.

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