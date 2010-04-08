Pulitzer ödüllü Roy Gutman Bosna'da

T24-



Gutman, Boşnak Enstitüsünce düzenlenen söyleşide, 1992 yılında geldiği Bosna-Hersek’te savaşın tüm acılarına tanık olduğunu ve buradaki izlenimlerinin haberlerini yaptığını söyledi.



Savaşın ilk yıllarında çalıştığı gazetelerin editörlerinin haberlerine çok fazla önem vermediğini anlatan Gutman, ancak kendisinin ısrarla buradan haber geçmeye devam ettiğini kaydetti.



Roy Gutman, savaşın ilerleyen dönemlerinde haberlerinin dünyayı alarma geçirdiğini ifade etti.



Bosna’da bulunan toplu ölüm kamplarına girdiğini ve dünyayı bu konulardan haberdar ettiğini anlatan Gutman, konuşmasına şöyle devam etti: "Dünya kamuoyu Bosna’daki savaşa geç uyandı. Bosna’daki savaşın Hırvatistan’daki kadar kısa süreceği tahmin ediliyordu, ancak (eski Sırbistan Devlet Başkanı Slobodan) Miloşeviç’in gerçek amacı ortaya çıkınca dünya ayağa kalktı." Uluslararası Adalet Mahkemesinde Miloşeviç aleyhine şahitlik de yapan Gutman, halen yargılanması süren, savaş sırasında Bosnalı Sırpların lideri Radovan Karaciç’e karşı da mahkemeye tanık olarak katılmaya hazırlandığını açıkladı.



1944 yılında ABD’de doğan tecrübeli gazeteci Roy Gutman, savaş sırasında tanık olduğu olaylara "Bosna’da Soykırım Günlüğü" adlı kitabında yer vermişti.



Bosna Hersek’e BM’nin barış güçlerinin gelmesinde, Gutman’ın yazdığı haberlerin büyük etkisi olmuştu.