Pul kadar elmasa 42 milyon YTL

1722 yılında Wittelsbach kraliyet ailesinin eline geçen 35,56 karatlık elması, Christie's'de rekor fiyattan satıldı



İspanya Kralı IV. Philip'in kızı Margarita Teresa'nın 1600'lü yılların ortalarında ünlü ressam Velazquez tarafından yapılan resminde de görülen ve Prensesin Avusturya Prensi I. Leopold ile nişanlandığı sırada kendisine çeyiz olarak verilen gökmavisi elmas taş, Christie's müzayede evi tarafından 16.4 milyon sterline (42.4 milyon YTL) satıldı.



Uzmanlar, bunun değerli bir taşın bir müzayedede ulaştığı en yüksek fiyat olduğuna dikkati çekerken, elmasın alıcısının İngiltere'nin ünlü kuyumcularından, 69 yaşındaki Laurence Graff olduğu açıklandı.



Hep kraliyet ailelerinin elinde olan ve birkaç kez el değiştirdiği belirtilen elmasın yeni sahibi Graff, "Eğer böylesine ağır bir ekonomik kriz yaşanmıyor olsaydı, bu taş 50 milyon sterline bile alıcı bulabilirdi. Bence bu bizim açımızdan asrın alışverişi oldu ve taşı 16,4 milyona alabildik" dedi.



Hindistan'dan çıkartıldığı belirtilen taşın 80 yıldır hiç satışa sunulmadığı bildirildi.



Laurence Graff'ın 35,56 karatlık elması yeniden şekillendirdikten sonra bir montürün içinde başka taşlarla birlikte kullanarak, bir mücevher tasarlayacağı ve satışa sunacağı belirtiliyor.



16,4 milyon sterlinlik fiyatıyla rekora imza atan mavi elmas, 1722 yılında Avrupa'nın en büyük kraliyet ailelerinden Wittelsbachların eline geçmiş ve o günden beri "Wittelsbach elması" olarak anılıyor.