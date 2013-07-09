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Pukmedia: Öcalan sağlık nedenleriyle serbest bırakılabilir

Abdullah Öcalan'ın sağlık sorunları gerekçe gösterilerek serbest kalacağı iddiası, Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği'ne ait Pukmedia internet sitesinde de yer aldı

09 Temmuz 2013 20:43

MHP Milletvekili Yusuf Halaçoğlu'nun, "Öcalan doktor raporu ile bırakılacak. Kardeşinin açıklamaları bunu gösteriyor" sözlerinin ardından Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin resmi internet sitesi Pukmedia'da aynı konuda bir haber yer aldı. DHA'dan Ferit Aslan'ın haberine göre, Pukmedia'da "Türkiye'de Öcalan sağlık nedenleriyle serbest bırakılabilir" başlığıyla yayımlanan haberde, Türkiye'de son günlerde bazı hasta tutuklu ve hükümlülerin sağlık raporları ile cezaevlerinden çıktığı ve infazlarının ertelendiği belirtilerek, İmralı Adası'nda bulunan Abdullah Öcalan'ın da doktor raporları ile cezaevinden çıkacağı ileri sürüldü.

PKK'nın bu amaçla yeniden Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılmasını gündeme getirip çalışma başlattığı belirtilen haberde, KCK sözcülerinden Diyar Kamişlo'nun konu ile ilgili açıklamalarına da yer verildi.

Diyar Kamişlo, Abdullah Öcalan'ın özgür kalmasının çözüm ve barış süreci için çok önemli olduğunu belirterek, "Çözüm süreci üç aşamadan oluşuyor. Birinci aşama ateşkes ve PKK'lıların Türkiye topraklarından çıkmasıydı ve bu gerçekleşti. İkinci aşamada Ak Parti hükümetinin yasal ve anayasal değişikler yapması gerekiyordu. Türkiye hükümeti şimdiye kadar hiç bir adım atmadı. Kürtlerin haklarının verilmesi ve cezaevlerinde bulunan ve aralarında hastaların da bulunduğu yaklaşık 10 bin tutuklu ve hükümlü var. Bunların serbest bırakılması gerekir" dedi.

Abdullah Öcalan'ın sağlık sorunları yaşadığını ve gözlerinden sürekli bir sıvının aktığını ileri süren Kamişlo, "Öcalan'ın bağımsız bir doktorlar heyeti tarafından kontrol edilmesini ve tedavi edilmesini istiyoruz. Öcalan'ın özgür kalması ile çözüm sürecinde daha hızlı adımlar atılır ve barışın sağlanması daha hızlı gerçekleştirilebilir" diye konuştu.

 

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