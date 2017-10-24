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Ekonomi

PÜİS: Benzin fiyatlarında Perşembe günü artış bekleniyor

İstanbul, 24 Ekim (DHA) - Benzin fiyatlarına, Perşembe gününden geçerli olmak üzere zam geliyor

24 Ekim 2017 13:35

İstanbul, 24 Ekim (DHA) - Benzin fiyatlarına, Perşembe gününden geçerli olmak üzere zam geliyor.
Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası\'nın (PÜİS) sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, \"24-25 Ekim 2017 tarihlerinde motorin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor. 26 Ekim Perşembe günü benzin grubunda fiyat artışı beklenmektedir\" denildi, ancak, zam oranı konusunda bir bilgiye yer verilmedi. Benzin litre fiyatları 6 Eylül\'de 5.18 liradan 5.27 liraya yükseltilmişti. Motorine ise aynı dönemde üç kere zam yapılmış ve motorinin litre fiyatı 4.50 liradan 4.76 liraya çıkmıştı

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