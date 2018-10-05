‘Pucca'ya 24 Haziran mesajı için takipsizlik

Pucca adıyla tanınan yazar Pınar Karagöz hakkında, 24 Haziran seçimleriyle ilgili sosyal medyada paylaştığı, “Tek umudum kaldı, Pinochet olayı” mesajına takipsizlik kararı verildi.

Bazı takipçileri Pinochet’nin darbeci olduğunu belirterek Karagöz’ü darbe çağrısı yapmakla suçlamıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da ‘halkı kin ve düşmanlığa teşvik’tean soruşturma başlatmıştı.

Hürriyet'in aktardığına göre İfade veren Pınar Karagöz, “Her ne kadar başlangıçta seçimlerde AKP ve Erdoğan önde görülse de bu sonucun sabaha doğru değişebileceğini umduğum için böyle bir paylaşım yaptım. Muhalif bir insan olabilirim. Ancak halkı kin ve düşmanlığa tahrik amacıyla hareket etmedim” dedi.

Soruşturmayı tamamlayan savcılık takipsizlik kararı verdi.

Karagöz’ün, seçim sonuçlarının muhalefet lehine değişebileceğini umarak ‘No’ adlı filmden esinlendiğini belirten savcılık kararında, “Suçun yasal unsurlarının oluşmadığına, seçim sonuçları ile ilgili bir yorum olduğu anlaşıldığından şüpheli hakkında kovuşturma yapılmasına yer olmadığına...” denildi.