Puanları paylaştılar





Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda ilk 2 maçı galibiyetle kapatan ve grup liderliği için savaşan iki güçlü ekip Atletico Madrid ve Liverpool kozlarını İspanya'da paylaştı.





Çok zevkli bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada verdiği kararlarla hakem ön plana çıksa da izleyenler güzel bir futbol izlediler. Karşılaşma 1-1 sona ererken iki ekip de sahadan birer puanla ayrıldılar.



Karşılaşmanın ilk yarısına Liverpool iyi başladı. Robbie Keane'in bulduğu golle karşılaşmada 1-0 öne geçen Liverpool A.Madrid'in ataklarına karşın ilk yarıyı 1-0 önde kapatmayı başardı. İlk yarıda 3 sarı kart çıkarken 2 sarı sarı kartın hakeme aldatmaya yönetlik hareketlerden dolayı çıkması dikkat çekti.



İkinci yarıya ise Atletico Madrid iyi başladı. Liverpool kalesine yüklenen ve önemli ataklar gerçekleştiren Atletico'nun bulduğu gol hakem tarafından ofsayt gerekçesiyle iptal edilirken İspanyolların bir topu da direkten döndü. Karşılaşmanın son dakikalarında Simao'nun attığı golle beraberliği yakalayan Atletico Madrid son dakikalarda Liverpool kalesine yüklense de golü bulamadı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.



Atletico Madrid bu skorla 7 puana çıkarken Liverpool da 7 puana yükseldi. Fakat lider averajla Atletico Madrid oldu.