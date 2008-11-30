Puanlar paylaşıldı

Turkcell Süper Lig'de 13. hafta maçında Bursa Atatürk Stadı'nda Bursaspor ile Antalyaspor 1-1 berabere kaldı.Ligde son 6 haftadır galibiyet yüzü görmeyen ve sadece 2 puan kazanabilen Bursaspor, mutlak 3 puan parolasıyla çıktığı Antalyaspor maçında ilk 20 dakika baskılı bir oyun sergiledi. Presine rakip sahadan itibaren yapmaya çalışan yeşil-beyazlı takım, Antalyasporlu futbolcuları hata yapmaya zorladı. Bursaspor, istediği topları kapmasına karşın hücum organizasyonlarında, özellikle final paslarında aynı beceriyi gösteremedi.Antalyaspor ise sabırla defans güvenliğini elden bırakmadı. Serbest atışlar dahil, savunmada 4 oyuncusunu çakılı tutan konuk takım, özellikle sağ kanadı kullanarak Bursaspor kalesine gelmeye çalıştı.Maçın ilk yarısında gol çabaları sonuç vermeyince devre golsüz sona erdi.İkinci yarıda Antalyaspor'un daha ciddi gol pozisyonları vardı. Konuk ekip aradığı golü 53. dakikada defans oyuncusu Orhan Ak ile buldu.Golden sonra Antalyaspor yine ciddi ataklarla ev sahibi Bursaspor'un kalesinde özellikle Djiehoua ile etkili pozisyonlar üretti.Ev sahibi Bursaspor ise Sercan Yıldırım ile bulduğu önemli pozisyon yan ağlarda kaldı.Ataklarını sıklaştıran Bursaspor, son haftaların formda futbolcusu Mustafa Sarp ile skora dengeyi getirdi.Kalan dakikalarda her iki takımın da gol çabası sonuç vermeyince maç 1-1 sona erdi.Bu sonuçla ev sahibi Bursaspor puanını 18'e yükseltirken, Antalyaspor ise puanını 11'e çıkarttı.Stat: AtatürkHakemler: Suat Arslanboğa xxx, Mehmet Şahan Yılmaz xxx, Mehmet KısalxxxBursaspor: Ivankov x, Veli xxx, Ömer xx, İbrahim xxx, Mustafa Keçeli xx, Gökhan x (Dk. 73 Melo x), Mustafa Sarp xxx, Bekir Ozan xx, Romashchenko (Dk. 89 İsmail ?), Sercan x, Zuniga xx (Dk. 56 Yenal x)Antalyaspor: Ömer xx, Uğur xx, Vahap xxx, Orhan xxx, Şenol x, Sedat xx, Ertuğrul xxx, Korhan xx, Abdullah xx (Dk. 90 Volkan Altın ?), Straka xx (Dk. 73 Ahmet x), Djiehoua xxxGoller: Dk. 73 Romashchenko (Bursaspor), Dk. 53 Orhan (Antalyaspor)Sarı Kartlar: Dk. 27 Bekir Ozan, Dk. 89 Yenal (Bursaspor), Dk.16 Sedat, Dk. 85 Abdullah (Antalyaspor)Kırmızı Kartlar: 83 Sercan (Bursaspor), Dk. 87 Sedat (Antalyaspor)Maçın ilk tehlikeli atağını 7. dakikada Bursaspor geliştirdi. Sol kanattan kazandığı serbest atışı kullanan Romaschenko, topu direkt kaleye gönderdi. Kaleci Ömer, sert gelen topa iki hamlede sahip oldu.20. dakikada Antalyaspor atağında Sedat, topu penaltı noktasına doğru ortaladı. Müsait pozisyondaki Abdullah, topa kafayla vurdu. Meşin yuvarlak direğin hemen yanından auta çıktı.33. dakikada Antalyaspor atağında sağ kanattan hareketlenen Sedat, topu kale alanı içine doğru ortaladı. Pozisyonu iyi takip eden Straka, geriden gelerek topa göğsüyle müdahale etti. Meşin yuvarlak, direğin hemen yanından auta çıktı.37. dakikada Antalyaspor net bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Sol kanatta topla buluşan Şenol, topu arka direğe doğru ortaladı. Sedat Akçay'ın sağ çaprazdan sert şutunda köşeden filelere giden topa kaleci Ivankov son anda müdahale etti. Kale alanına düşen topu Bursaspor defansı kornere attı.45. dakikada Bursaspor atağında, Romashchenko sol kanatta kazandığı topu bekletmeden arka direğe doğru ortaladı. Pozisyonu iyi takip eden Mustafa Sarp'ın çaprazdan sert şutunda, top kaleci Ömer'in ayaklarından sekti. Antalyaspor defansı tehlikeyi uzaklaştırdı.İlk yarı 0-0 sona erdi.50. dakikada Bursaspor net bir gollük pozisyonundan yararlanamadı. Veli'nin uzun taç atışında Mustafa Sarp penaltı noktasında buluştuğu topu bekletmeden kaleye gönderdi. Defansa çarpan top Sercan'ın önüne düştü. Bu oyuncunun vuruşunda kaleye giden top, son anda defansa çarparak kornereyöneldi.60. dakikada Antalyaspor net bir pozisyondan faydalanamadı. Sedat'ın pasıyla hareketlenen Djiehoua, kaleci Ivankov ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda ceza sahasına girer girmez topu yerden kaleye göndermek istedi. Ivankov, yatarak topu ayaklarıyla ceza sahası dışına çıkardı.66. dakikada Romashchenko'nun aşırtma pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Sercan'ın sert şutunda top yan ağlarda kaldı.Bursaspor'dan Sercan 83. dakikada, Antalyaspor'dan da Sedat 87. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.Karşılaşma 1-1 sona erdi.