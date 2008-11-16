Puanlar paylaşıldı

Kafkas gidişattan huzursuz

Mehmet Özdilek'in takımın başına geçmesinin ardından Gençlerbirliği ve Sivasspor'u yenen Antalyaspor, zorlu Kayseri deplasmanından da puan aldı.Turkcell Süper Lig'in 11. haftasında Kayserispor sahasında Antalyaspor'u konuk ederken, taraflar 0-0'lık sonuçla puanları paylaştı.Kayserispor'dan Aghahowa ve Antalyaspor'dan Hakan'ın kırmızı kart gördüğü maçta takımlar gol üretemeyince maç başladığı gibi sona erdi.Ligin en az gol yiyen takımı Kayserispor yine gol yemediği maçta golü de bulamayınca 1 puana razı olurken, son 3 haftadan 7 puan çıkarmayı başaran Antalyaspor ise puanını 9 yaptı.Stat: AtatürkHakemler: Süleyman Abay, Asım Yusuf Öz, Mehmet MetinKayserispor: Souleymanou, Ali Turan, Eren, Toledo, Saidou, Ragıp, Olembe, Mehmet Topuz, Mehmet Eren, Turgay, AghahowaAntalyaspor: Ömer, Uğur, Vahap, Orhan, Şenol, Zitouni, Hakan, Korhan, Abdullah, Nwenya, MustafaSarı kartlar: Dk. 38 Mehmet Eren (Kayserispor), Dk. 20 Hakan (Antalyaspor)9. dakikada, Eren'in geri pasında topu uzaklaştırmak isteyen Souleymanou kalesini boşalttı. Souleymonu'dan gelen topu ceza sahası dışından boş kaleye göndermek isteyen Zitouni'nun isabetsiz vuruşunda defans tehlikeyi uzaklaştırdı.16. dakikada, Olembe'nin düşürülmesi sonucu Kayserispor'un kazandığı serbest vuruşu Mehmet Topuz kullandı. Mehmet Topuz'un yaklaşık 30 metreden sert vuruşunda top az farkla auta çıktı.19. dakikada, Mustafa sol kanattan gelişen atakta, ceza sahasının köşesinden sert vurdu. Souleymonu, son anda topu kornere çeldi.29. dakikada, sağ kanatta topla buluşan Mehmet Eren ceza sahası içinde önünü boşalttıktan sonra vuruşunu yaptı. Ancak, top defanstan döndü.34. dakikada, ceza sahası içinde topla buluşan Hakan açısını daralttıktan sonra vuruşunu yaptı. Soleymanou topu son anda kornere çeldi.45. dakikada, Ragıp'tan topu alan Mehmet Topuz ceza sahası dışından sert vurdu. Kaleci Ömer topu kornere gönderdi.