Puan sistemi yerine madalya

Formula 1'in ticari haklarını elinde bulunduran Bernie Ecclestone, 2009'dan itibaren puanlama yerine madalya sistemine geçilmesi için çalıştıklarını söyledi.





Formula 1'e olimpiyat tarzı madalya sistemini getirmek isteyen Ecclestone, bu planının gelecek sezondan itibaren uygulanacağına emin.



Ecclestone'un isteği hayata geçirilirse yarışı ilk üçte bitiren pilotlar 10, 8 ve 6 puan yerine sırasıyla altın, gümüş ve bronz madalya kazanacak.



F1'in İngiliz patronu, yeni sistem sayesinde sporun 2008'in şampiyonunun belirlendiği son yarışta düştüğü durumu bir daha yaşamayacağını söyledi.



Vodafone McLaren Mercedes pilotu Lewis Hamilton, sezonun kapanış yarışı Brezilya Grand Prix'sini beşinci bitirmesine rağmen dünya şampiyonu olmuştu.



Ecclestone'un sistemi geçerli olsaydı, Hamilton ve Brezilya yarışını kazanan Felipe Massa sezonu beşer altın madalya ile kapatacak ve şampiyon tüm yarışlarda elde edilen derecelere göre belirlenecekti.



İlk sekiz pilotun puan aldığı eski sistemin aksine yeni sistemde bir yarışı madalyasız kapatan pilot puan alamayacak. Ancak pilotların finiş pozisyonları, genel klasmandaki yerleri belirleyecek.



Ecclestone, The Times gazetesine yaptığı açıklamada, "FIA ve tüm takımlar bunu destekliyor, bu iş olacak" dedi.



Bernie Ecclestone, yeni sistemin pilotların anlayışını değiştireceğini ve onları sadece puan almak yerine kazanmaya teşvik edeceğini savundu.

