

Lig ikincisi Ankaraspor'un teknik direktörü Aykut Kocaman, Fenerbahçe deplasmanından en az bir puan alarak, puan tablosundaki yerlerini korumak istediklerini söyledi.





Ankaraspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, yarın Fenerbahçe ile oynayacakları maça ligdeki pozisyonlarını korumak için çıkacaklarını söyledi.



Kocaman, sarı-lacivertli takıma karşı zorlu bir mücadele vereceklerini belirterek, ''Fenerbahçe karşısına pozisyonumuzu korumak için çıkacağız. Bunun için de mutlaka puan almamız lazım. Bu da çok kolay olmayacak'' dedi.



Fenerbahçe'nin son haftalarda aldığı kötü sonuçların kendilerini ilgilendirmediğini ifade eden Kocaman, ''Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş 100 yıllık kulüpler. Onların aldığı kötü sonuçlardan çok, bizim sahaya ne koyacağımız önemli. Son haftalarda üst üste kazanmamızın bize moral açısından faydası oldu. Zor bir maç oynayacağız'' diye konuştu.



Fortis Türkiye Kupası'nda Malatyaspor ile yaptıkları maçta rakibe çok pozisyon verdiklerini dile getiren Kocaman, Fenerbahçe karşısına bunlardan ders alarak çıkacaklarını kaydetti.



Deneyimli teknik adam, Fenerbahçe'deki eksik oyuncularla ilgili bir soruya, ''Güçlerini çok etkilemez'' yanıtını verdi.



ŞANSI TUTMUYOR



1995-96 sezonunda Fenerbahçe'nin şampiyon olmasında büyük katkısı olan, ancak sezon sonunda beklenmedik bir şekilde İstanbulspor'a giden Aykut Kocaman, faal futbol hayatını noktaladıktan sonra başladığı teknik direktörlük kariyerinde, eski takımına karşı yaptığı maçlarda umduğunu bulamadı.



Teknik direktörlük yaptığı İstanbulspor, Malatyaspor, Konyaspor ve Ankaraspor takımlarında eski kulübü Fenerbahçe ile 12 kez karşılaşan Aykut Kocaman, sahadan yalnızca 3 kez galibiyetle ayrılırken, 1 mücadelede ise eşitlik bozulmadı.



Fenerbahçe, eski yıldızının çalıştırdığı takımlara karşı 8 galibiyet elde ederken, teknik direktör Kocaman, sarı-lacivertli ekip karşısında en farklı yenilgisini Konyaspor'u çalıştırdığı 2005-06 sezonunda 5-0'lık skorla aldı.



Kocaman, Fenerbahçe'ye karşı verdiği son 2 sınavında güçlü rakibinden 1 puan alabildi.



FENERBAHÇE-ANKARASPOR 9. KEZ



Fenerbahçe, Turkcell Süper Lig'de Ankaraspor ile yarın 9. kez karşılaşacak.



Sarı-lacivertliler, başkent ekibiyle ligde bugüne kadar yaptıkları 8 maçtan 5'ini kazanırken, 1'ini yitirdi, 2'sinde de berabere kaldı.



Fenerbahçe'nin toplam 15 golüne, başkent ekibi 10 golle yanıt verdi.



İki ekip arasında İstanbul'da yapılan 4 maçtan 3'ünü Fenerbahçe kazandı, 1'i berabere sonuçlandı.

